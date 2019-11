“Yo le dije al muchacho del puesto ‘ay no no no no.... no voy a ser tan angurrienta. Voy a devolverle cuatro pedacitos del 06 y mejor me da dos pedacitos del 07 y dos pedacitos del 26’. Entonces devolví cuatro, sin imaginar que estaba devolviendo los pedacitos del Gordo”, afirmó la ganadora.