“Era un abogado que se movía en los mejores círculos de poder de este país, me logró convencer simplemente hablando, me dio confianza, su bufete tenía 0% de morosidad. Siempre he escuchado que no es sano tener todos los huevos en un mismo canasto, me arrepiento mucho. Le dije a mi corredor que me estaban ofreciendo una oportunidad de prestar dinero y me dan como garantía unas propiedades. Él me dijo ‘tenga cuidado’, pero pensé que seguro él no quería que me llevara el dinero porque comisionaba con él, pero yo necesitaba moverme, necesitaba diversificarme”, relató.