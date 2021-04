“Esto se gana en los espacios comunitarios donde la gente hace sus actividades diarias, que no podemos impedirlas, no somos espectadores todos son protagonistas y, si se asume con esa claridad, creo que podemos sacar la tarea. Cuando vemos conciertos en lugares secretos con DJ’s, posiblemente esa gente no va a enfermar gravemente pero van infectar al abuelito, al papá y esos sí van a enfermar gravemente”, manifestó Salas.