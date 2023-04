Fieles católicos dieron inicio a la Semana Santa con procesión de las palmas

Cientos de católicos de todo el país celebraron el inicio de la Semana Santa en medio de la tradicional procesión de las palmas, con la que se representa la entrada de Jesús a Jerusalén.

En San José, el recorrido inició en la Catedral Metropolitana y fue encabezado, como es tradicional, por la imagen del Señor del Triunfo sobre el burrito Pepe, que por segundo año asume esta tarea.

El burrito Pepe es el encargado desde el año anterior de recorrer las calles de la capital con la imagen de Jesús en la procesión de las palmas. (Albert Marín)

La tradición comenzó en la explanada de la iglesia de la Soledad, donde se realizó la bendición de las palmas por parte del arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós. Posteriormente, la procesión recorrió el bulevar de la avenida 4, hasta llegar a la catedral Metropolitana, donde tuvo lugar la misa de la Pasión del Señor.

En Cartago, comunidades de barrio Fátima y Quircot también recrearon esta especial escena bíblica que simboliza el inicio del camino al calvario.

El recorrido en Quircot empezó cerca del Residencial Bosques de Arriaz hacia la Parroquia Inmaculada Concepción de María en Quircot (la iglesia antigua), con la participación de los fieles de la comunidad y miembros de la Hermandad encabezados por el presbítero Alejandro Antonio Mata Solano.

En Quircot de Cartago los fieles salieron a recibir la bendición de las palmas que luego guardarán como señal de protección en sus hogares. Foto: Keyna Calderón.

Isabel Olivares Mora, una de las asistentes, contó que ha formado parte de esta tradición “toda la vida”.

“Da inicio a toda la vivencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo, nos gusta vivir esta semana en familia con mucho respeto. Cuando se hace la entrada a Jerusalén hacemos una alabanza con la palma y ya en mi casa la pongo en la sala en un jarrón para que nos bendiga, cuide y proteja, todo forma parte de nuestra fe”, relató la mujer.

Al igual que ella, María Vega, quien caminó desde Ochomogo, aseguró que asiste a esta procesión siempre en respuesta a una promesa.

El burrito Chimino se robó la atención de los fieles en Cartago por lo dócil y bien portado. Foto: Keyna Calderón

“A mí me fascina la Semana Santa, soy muy católica y me gusta venir siempre aquí por una promesa y por devoción. Cuando lleguemos voy a pedir una palma para mantenerla y luego quemar como protección en caso de algún desastre natural y por protección de la casa. En esta semana tenemos una tradición desde que estoy chiquita y es no comer carne, son actos de fe que nos han inculcado”, dijo.

En tanto, en la parroquia María Auxiliadora, la atención se la llevó el burrito que encabezó el recorrido.

El presbítero Francisco Arias Salguero, a cargo de esa parroquia, también reflexionó sobre la importancia de este día.

“Hoy nos asociamos a los padecimientos de Cristo en la cruz y que no nos quedemos solamente en tradiciones si no en ir a ese encuentro con el Señor para vivir esos días plenamente como dijo San Pablo morir al hombre viejo para renacer al hombre nuevo”, indicó.

Como es costumbre, los vecinos esperaron el recorrido de la procesión frente a sus casas decoradas con globos rojos y blancos, flores, lazos y alfombras de palmas.

Esta procesión tenía a un participante muy dócil de nombre Chimino, que llevaba en su lomo la imagen de Jesús perteneciente a la parroquia. El burrito es propiedad de la Hacienda de Laura Collado, que desde hace varios años lo presta para esta importante participación.

Lo particular de Chimino es que no se asusta ni con el público que sale a saludarlo y ni siquiera con las bombetas que forman parte de la celebración.

José Luis Valenciano, representó a Jesús en la procesión de Cuatro Reinas de Tibás. Foto: Cortesía Dennis Chavarría R.

Semana cargada de fe

Durante toda la semana, parroquias de todo el país celebrarán misas y procesiones.

La Arquidiócesis de San José dio a conocer las actividades que se realizarán en la capital durante estos días en conjunto con la Municipalidad de San José.