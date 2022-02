Europa actualiza requisitos de ingreso para viajeros ticos vacunados

Vista de una sección de la tienda de departamentos Galerías Lafayette en París. Francia eliminó desde este sábado 12 de febrero el pedido de pruebas con resultados negativos a viajeros costarricenses por completo vacunados. FotografÍa: Juan Fernando Lara S. para LN.

Ticos que prevén visitar países europeos en vuelos directos desde Costa Rica, están ahora eximidos de un requerimiento sanitario de entrada en una creciente lista de naciones en el Viejo Continente que, en las últimas semanas, suprimieron una medida adoptada luego de conocerse la aparición de la variante ómicron del nuevo coronavirus.

El 26 de noviembre anterior, la Unión Europea suspendió vuelos con salida o destino a siete países del sur de África debido a esa nueva variante hallada en Sudáfrica. Los países afectados fueron, además de Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini.

La alarma, llevó al bloque europeo y países vecinos a solicitarle a viajeros procedentes de Costa Rica y otras naciones que, al margen de su estado de vacunación, debían pagar por una prueba PCR o de antígeno con resultado negativo de no más de 72 o 48 horas antes de llegar al destino, según fuera el país visitado.

Cada vez más países abandonaron esta exigencia entre mediados de enero y este mes. Ahora, los viajeros con sus vacunas al día, simplemente deberán presentar certificado de un esquema completo de inoculación y llenar un formulario sanitario de ingreso en el cual confirmen sus vacunas, marcas, fechas, registros del viaje y detalles de contacto.

Eso sí, para ser considerados completamente vacunados, los viajeros deben haber completado una o dos dosis completas de vacunas contra la covid-19 aprobada en la Unión Europea al menos 14 días antes de la llegada.

Francia puso en efecto esta nueva norma desde este sábado 12 de febrero para viajeros desde Costa Rica. Sin embargo, ese gobierno aclara que, para que un esquema de vacunación siga reconocido como completo, personas mayores de 18 años que deseen ingresar a territorio francés deberán haber recibido una dosis complementaria o de refuerzo a más tardar nueve meses después de recibida la segunda dosis requerida.

Entre finales de enero y este mes, los gobiernos como Alemania, España, el Reino de los Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Croacia, Líbano, Egipto y Grecia (que hace semanas sí pedían pruebas con resultado negativo) libraron de eso a excursionistas costarricenses 100% inoculados confirmó La Nación en los sitios oficiales de cada país referidos a reglas sanitarias por la covid-19.

Finlandia también abandonará la medida a partir de este 15 de febrero según anunció el gobierno de ese país y Turquía las había retirado desde octubre incluso.

De todos modos, los gobiernos de esos países y otros al otro lado del océano Atlántico recomiendan a extranjeros con interés en visitas de descanso verificar las reglas sanitarias vigentes antes de partir debido a que pueden cambiar en el lapso de unas semanas.

Con todo y estas mejoras para desplazamientos, países como Portugal e Italia todavía no autorizan viajes de turismo para ciudadanos costarricenses. No obstante, estos sí han retirado ya el requisito de pruebas de antígenos y PCR previas a la llegada a naciones de la Unión Europea y otras fuera del bloque a las cuales sí les permiten ingreso por razones no esenciales.