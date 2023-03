¿A qué edad debe dejar de conducir un adulto mayor en Costa Rica? Esto dicen autoridades

¿Se debe dejar de conducir cuando se llega a edad avanzada? ¿A qué edad exactamente? Estas preguntas podrían resultar de interés para familias en Costa Rica, inquietas porque los más grandes de la casa aún toman el carro para hacer sus diligencias.

En Costa Rica no existe un límite límite de edad para dejar de manejar un vehículo. Las únicas referencias incluidas en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (N° 9078) se centran en los años mínimos para aspirar por ese derecho: 18 años.

Una persona de 90 años puede seguir al volante pisando el acelerador si tiene la licencia al día, igualmente, puede acudir a renovar ese permiso.

Roy Rojas Vargas, director de proyectos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), confirmó que las normas vigentes son así para asegurar el cumplimiento de un derecho y por razones de inclusión de los adultos mayores ticos; pero ¿y qué hay de la seguridad para esos conductores u otras personas en la vía?

El grupo etario que más engrosa la estadística de muertes en carretera son los varones con 65 años o más, pero, advirtió, se trata principalmente de peatones. Los conductores casi no aparecen en este registro.

Su hipótesis es que estas personas suelen caminar más por sugerencia médica y quizás se exponen más a atropellos. Sin embargo, insistió en que es solo una conjetura.

Rojas, más bien enfatizó en la inexistencia de evidencia científica o estadística para asociar un número de años con el momento de entregar las llaves del vehículo.

“Mi papá Eduardo Rojas Vargas tiene 86 años. Mi hermana me llamó el otro día a decirme que iba a tramitarle la renovación de su licencia y no tuve ninguna base para oponerme. Él no acumula una infracción en toda su vida y es un excelente conductor”, comentó.

Según la AAA Foundation for Traffic Safety, una organización benéfica sin fines de lucro con sede en Washington (EE. UU.), los mayores de 60 años fueron los más seguros en las vías frente a otros grupos, según estadísticas de accidentes en ese país de los años 2014 y 2015.

En colisiones fatales (muerte del chofer), aquellos entre 16 y 17 años reportaron una tasa de mortalidad de casi cuatro muertes por 100 millones de millas conducidas: el doble respecto a pilotos de 18 a 19 años en estos hechos. En cambio, automovilistas de 60 a 69 años fueron los más seguros con una muerte por 100 millones de millas recorridas.

No obstante, el registro se dispara a cuatro muertes entre quienes tienen 80 años o más.

Examen médico: prueba de la verdad Copiado!

El doctor Alejandro Madrigal Lobo, fiscal adjunto del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, conoció el caso de un vecino en su comunidad de 89 años quien hace poco recibió su permiso de conducir por seis años.

Esa persona puede circular incluso a sus 95 años, amparado en el dictamen médico. Al final de esa autorización depende quién puede seguir manejando en Costa Rica.

“Hay muchas situaciones involucradas cuando se acude al médico por el dictamen. Como no hay prohibición por edad, el médico debe valorar cuántos años tiene quien solicita o si padece enfermedades; deben ser examinados mucho más (los adultos mayores)”, explicó.

Citó, por ejemplo, que ese análisis profesional debe centrarse en la calidad de su vista y audición, nivel de fuerza muscular, si toma medicamentos y si influyen al manejar, presencia de complicaciones de salud e inclusive deberían recibir una evaluación neurológica.

Con estos elementos es posible determinar si alguien por su edad es apto y, según el resultado del dictamen, hay tres posibles escenarios, aclaró.

Si la persona cumple ese y otros requisitos, recibe la licencia por seis años.

Según el resultado se le puede extender con restricciones (una duración de seis meses o un año, por ejemplo).

Se le deniega la autorización. En este caso, el solicitante aún tendría opción de acudir a la Comisión de Medicina de Tránsito del Colegio de Médicos para presentar su caso para consideración.

De todos modos, las familias deben aceptar que sí hay condiciones médicas capaces de afectar el desempeño en carretera. ¿Cuáles? Nueve según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) para mayores de 65 años:

Artritis

Diabetes

Demencia

Enfermedad de Alzhéimer

Glaucoma (cataratas)

Encefalopatía hepática

Degeneración macular (pérdida de la vista)

Apnea obstructiva del sueño

Enfermedad de Parkinson

Accidentes cerebrovasculares

LEA MÁS ¿Cuándo hay que dejar de manejar? Estudios mostraron cuáles son las señales para dejar el volante