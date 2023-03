¿Dejaron los ticos de ir a México por ‘temor’ a ser devueltos?

México es uno de los países preferidos de los costarricenses por su comida, cultura, bajos precios y atracciones; sin embargo, desde hace dos años todos los extranjeros que visitan esa nación se topan con requisitos mucho más estrictos para ingresar.

De hecho, varios ticos denunciaron haber sido retenidos en los aeropuertos de esa nación por varias horas, sin comida, sin comunicación, en condiciones precarias y hasta con malos tratos por parte de las autoridades migratorias, para luego ser devueltos a nuestro país.

Ante la duda sobre si tales incidentes, que han sido divulgados por los medios de comunicación, pudieron haber afectado el interés de los nacionales por visitar tierras aztecas, las estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) aclaran el misterio.

Las salidas de costarricenses a México pasaron de 133.533 durante todo el 2019 a 142.843 el año pasado. Cabe aclarar que durante el 2020 y el 2021 hubo una menor afluencia debido a las restricciones adoptadas durante los dos primeros años de la pademia de covid-19.

Ticos cuentan experiencias

Fiorella Masís Aguilar, vecina de Cartago, decidió viajar a México junto con su hermana Luciana, a inicios de febrero, por considerar que es un destino cercano y que tanto los tiquetes de avión, como la comida y el hospedaje tienen un bajo costo.

“Ese país resulta mucho más económico que otros destinos. Sí tomamos en cuenta todo lo que ha sucedido con otros compatriotas que fueron devueltos, por lo que teníamos un poco de nervios. Presentamos todo lo que pudimos de manera impresa en migración, como el hospedaje y muchos de los tours que íbamos hacer, como el paseo en globos sobre Teotihuacán.

“Lo único que no llevamos impreso fue el tour al Museo de Frida Kahlo en Ciudad de México. Ese lo llevamos en el celular y ese fue el único momento incómodo, porque en Migración la forma en que lo reciben a uno no es con mucho agrado. Pero cuando ya nos dejaron entrar y estábamos en la ciudad, el trato de los mexicanos es muy bonito”, contó Masís a La Nación.

Agregó que, pese a experimentar algún nerviosismo normal, se sentían tranquilas porque llevaban suficientes pruebas impresas sobre las actividades que iban a realizar en tierras aztecas.

Las hermanas Luciana y Fiorella Masís (derecha) decidieron viajar a tierras aztecas en febrero pasado para disfrutar de distintas actividades, entre ellas un paseo en globo aerostático sobre Teotihuacán. Foto: Cortesía.

Por otro lado, Álvaro Jiménez viajó a Cancún, México, del 3 al 7 de marzo y no tuvo ningún inconveniente con las autoridades migratorias. Incluso, dijo que no le pidieron ninguna prueba impresa sobre su hospedaje, tiquetes de regreso, ni las actividades que iba a realizar.

“Decidí viajar a México por temas de formación profesional, además aproveché para quedarme un par de días descansando después de las actividades académicas. Es la tercera ocasión que estoy en este país, pero primera vez en Cancún. En las visitas anteriores, así como en esta, no tuve ningún problema para ingresar, ni se presentó contratiempo alguno”, detalló Jiménez.

Bajo esa misma línea, Allan Madriz también fue a Cancún, pero a finales del 2022, por motivos de trabajo y luego aprovechó la oportunidad para darse una vuelta por varios lugares.

“Viajé desde Costa Rica hasta Cancún directamente y lo que percibí en el aeropuerto, en la ventanilla del puesto migratorio, es que uno tiene que estar preparado con todos los documentos que ellos pidan.

“A mí me hicieron varias preguntas como cuántos días me iba a quedar, cuánto dinero traía, quién me iba a recoger en el aeropuerto, sobre mi tiquete de regreso, e incluso me pidieron pruebas sobre el evento donde iba a participar.

Allan Madriz visitó Cancún a finales del 2022. Afirma que no tuvo ninguna dificultad para ingresar a México, debido a que llevaba suficientes documentos para atender las consultas de las autoridades migratorias. Foto: Cortesía.

“Creo que si no hubiese tenido los documentos en mano, la experiencia habría sido muy complicada y eso es lo que le pasa a casi todas las personas que ingresan a los aeropuertos de México.

“Por eso, cuando uno escucha los casos de ticos retenidos en las bodegas de los aeropuertos, es porque les preguntan muchas cosas y tal vez no llevan todo completo o les falta algún detalle y eso se puede prestar para malos entendidos”, explicó Madriz.

¿Por qué viajan a México?

Según Andrés Boza Arce, travel hacker y moderador del grupo de Facebook Soy Explorador Tico, la primera razón por la que los costarricenses siguen viajando a México es meramente económica. “México ofrece una tasa de cambio que es atractiva para el turismo nacional, especialmente el turismo familiar”, dijo.

“La segunda es cultural. Existe una afinidad con la cultura mexicana. La comida, la música, la farándula, los mariachis (...), Además, está el hecho de que el mexicano promedio nos resulta simpático y hasta atractivo.

“Hay una tercera, que es la logística. Como me dijo hace años el presidente de la Cámara de Turismo de México, ‘hay lugares dentro de México a los que se dura más volando que lo que ustedes tardan en viajar de San José a Ciudad de México’”, añadió.

Por cierto, un travel hacker es aquella persona que logra optimizar el uso de los recursos de viaje para su beneficio, al encontrar mejores precios. En cuanto al grupo Soy Explorador Tico, es un espacio para que viajeros hagan consultas sobre diferentes destinos o consejos para ir al extranjero.

Requisitos migratorios para ingresar a México

El Instituto Nacional de Migración de México (INM) detalló que el reglamento de la Ley de Migración establece que el extranjero debe comprobar su identidad, motivo del viaje, lugar de residencia habitual o de procedencia, domicilio y tiempo que permanecerá en ese país.

Además, debe demostrar que cuenta con los recursos económicos necesarios para mantenerse durante su visita a esa nación. Debido a lo anterior, lo ideal es que el viajero lleve impresos los boletos de avión, reserva de hospedaje y de tours.

“En caso de que el oficial de Migración detecte alguna incongruencia o tenga alguna sospecha de que la información no es la correcta, el costarricense será enviado a una segunda revisión migratoria, para determinar si es aceptado o rechazado”, informó el INM.

Si se va a hospedar con familiares o amigos, debe presentar una carta de invitación con los siguientes requisitos: