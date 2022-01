¿Cuáles fueron las principales faltas en la prueba práctica de manejo durante el 2021?

Aprobar el examen práctico de manejo para optar por una licencia de conducir puede convertirse en un dolor de cabeza. Por esa razón, la Dirección General de Educación Vial (DGEV) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) enumeraron cuáles fueron las cinco principales faltas cometidas por las personas que perdieron la prueba durante el 2021.

Según los datos de la Asesoría en Tecnología de la Información del Cosevi, los dos errores más cometidos por los aspirantes a la licencia son el irrespeto al señalamiento vial, tanto vertical como horizontal y el derribo o roce de un cono o señal móvil, con 11.154 y 9.072 veces, respectivamente.

Estas dos faltas representan una pérdida de 32 puntos al valor total de la prueba, por lo que, aunque no se cometan más fallos, el usuario no alcanzaría la nota mínima de 80 puntos para aprobar. En total, más de 20.000 pruebas se reprobaron por estos dos errores.

Los otros tres errores son el no utilizar luces direccionales, no saber realizar el cambio de luz y detener el vehículo en la prueba de reversa. Sin embargo, estas faltas restan entre 16 y 4 puntos, por lo que no representa la pérdida de la prueba, a menos de que se cometa más de una.

“Es recomendable que las personas que se preparan para aplicar esta prueba, practiquen en sitios seguros estas maniobras”, indicó la institución.

La entidad recalcó que para evitar faltas de este tipo, principalmente las que rebajan más puntos, es importante conocer que se debe respetar el señalamiento tanto en la fase del circuito cerrado (en las pistas de las sedes) y en el recorrido en tránsito real.

Sumado a esto, es necesario tomar en cuenta de que el derribo o roce de un cono o señal móvil puede darse en el desplazamiento en zigzag hacia adelante o en la prueba de reversa. La maniobra de zigzag para vehículo particular tiene una distancia entre conos de ocho metros y para las motos entre cuatro y cinco metros, dependiendo del cilindraje. Por otra parte, la prueba de retroceso tiene un máximo de 50 metros.

