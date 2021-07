CTP y Tuasa acordaron que precio de servicio especial por cierre de 'platina' debe ser al menos el doble que el normal

El Consejo de Transporte Público (CTP) y la empresa Tuasa acordaron que el precio del servicio especial entre Alajuela y San José ante el cierre del puente de "platina" debe costar al menos el doble que el valor del servicio normal.

Los viajes directos en autobús que se ofrecerán desde Alajuela hasta San José costarán ¢1.200, un 130% más que el servicio regular, que sale del centro de la ciudad. Un viaje directo ordinario cuesta ¢520 y el indirecto ¢500.

Este martes, en conferencia de prensa, Mario Zárate, director del CTP, y Neftalí Cubillo, gerente general de la compañía Tuasa, detallaron cómo funcionará el servicio especial.

"El CTP dijo que el precio no podía ser inferior al doble de la tarifa regular por una razón muy simple: hay que salvaguardar al usuario de ruta regular. Si no se establece eso y usted paga hoy ¢500 por viajar de Alajuela a San José y cerca hay un servicio que cobra ¢600, entonces se van a ir los usuarios de la ruta regular a la otra", dijo Zárate.

"Esto, con el agravante de que si Tuasa transportaba 1.000 personas diarias, luego solo quedan 500, entonces los costos se encarecen", añadió.

"Se establece una salvaguarda para que quien decida tomar ese otro servicio no perjudique a la mayoría, que seguirá usando el servicio regular", comentó el funcionario.

Zárate aseguró que el CTP será riguroso con el cumplimiento de la tarifa mínima. No obstante, señaló que la entidad carece de potestad para intervernir si Tuasa decidiera aumentar la tarifa, ya que se trata de un servicio extraordinario.

"Es un tema de oferta y demanda. Así como hay operadores para servicio de transporte de estudiantes y trabajadores que tienen tarifas muy diferenciadas por los sistemas de calidad de servivcio que ofrecen o de pluses, aquí pasa exactamente lo mismo (...) Es un servicio alternativo, si usted considera como cliente que es desproporcionado pagar eso, pues ahí está el servicio regular y los viajes directos a ¢500", manifestó Zárate.

"Es como cuando me vienen a ofrecer el servicio de transporte de estudiantes para mis hijos, y hay dos empresas. Una me cobra menos precio y otras me cobra más, pero las condiciones de una unidad y la otra son diferentes, entonces yo tomo la decisión", continuó el funcionario.

Por su parte, el gerente de Tuasa dijo que no quieren sacarle provecho al cierre de la "platina" y destacó que la gestión del servicio extra la hicieron desde hace "varios años". La licencia para estos viajes especiales estará vigente durante un año.

El servicio se brindará, inicialmente, con 10 unidades que ofrecerán a los pasajeros aire acondicionado, Internet inalámbrico y puntos para recargar los celulares.

El gerente de Tuasa manifestó que las facilidades con las que contarán los pasajeros buscan hacer el servicio atractivo y comentó que los viajes adicionales se harán hasta que la gente lo decida.

"No es un plan solo para mitigar el impacto del cierre de la "platina", es un servicio que estará abierto. Sabemos que podemos iniciar con entre dos y cinco personas, pero podría continuar", detalló Cubillo.

Según el empresario, el costo se fijó tomando en cuenta la inversión realizada en las unidades. Las facilidades que se ofrecerán hacen que el consumo de mantenimiento del bus sea mayor, añadió.

"El servicio entra dentro de la categoría de servicios especiales, para quienes no pueden optar por la ruta regular. En estos casos la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no regula cuánto se paga. Cuando se toma el acuerdo (de dar el permiso para el servicio) se establece el lineamiento de que el precio no debe ser inferior al doble de la tarifa establecida para la ruta regular", había explicado Zárate el viernes pasado.

El puente de la platina se cerrará parcialmente el próximo 21 de enero y por al menos seis semanas.

Los viajes directos de este servicio especial estarán disponibles para los usuarios a partir del lunes 23 de enero a las 5 a. m., cuando saldrá el primer bus desde la ciudad de los mangos.

Inicialmente partirán cada media hora. No obstante, serán más frecuentes durante las horas pico. Saldrán cada veinte minutos de Alajuela entre las 6 a. m. y las 8 a. m., así como entre las 5 p. m. y las 7 p. m. en San José.

Cambio en las paradas. Cubillo dijo que le propuso al CTP trasladar el sitio de salida de los buses especiales de Plaza Ferias a un plantel propio de Tuasa (en Montecillos), con lo cual los usuarios no tendrán que pagar ¢1.500 por día por el parqueo.

La tarde de este martes, Luis Fernando Solano, gerente de Plaza Ferias, confirmó a La Nación que no prestará el servicio de parqueo para los clientes de Tuasa, pese a que así lo había anunciado el Gobierno el viernes pasado.

"Yo no sé cómo Tuasa hizo las gestiones por cuenta de nosotros. Se había hablado de alguna posibilidad y fuimos claros en que para dar el servicio había que hacer mejoras en la infraestructura (...) Nosotros todavía no nos habíamos ni siquiera reunido", dijo Solano.

El gerente de Plaza Ferias explicó que por ahora, para la empresa es imposible dar el servicio, ya que los viernes y los sábados se necesita el espacio para realizar la feria del agricultor.

También cambiaría la última parada en San José. La propuesta de Tuasa es que el viaje termine no en el costado sur de la Catedral, sino en la estación de Lumaca (buses a Cartago) ubicada en el cruce de avenida 10 y calle 5 (300 metros sur del edificio de la CCSS. De ahí también saldrían los autobuses para Alajuela, si el CTP acoge la petición de la empresa transportista.

Las paradas serían en el sentido Alajuela - San José: Hospital México, paseo Colón, costado sur de la Catedral y Lumaca. En el sentido contrario: Hospital México, Mall Internacional, Alajuela centro y Montecillos.

Sobre estos aspectos, el CTP no ha tomado una decisión.