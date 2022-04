AyA anuncia cortes de agua de 9 horas para estas poblaciones de GAM: 95.000 afectados

Los usuarios deben comenzar a recoger agua para prepararse. (Marcela Bertozzi)

Debido a la baja considerable en muchas de las fuentes para captar el agua, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) comenzará, a partir del lunes, con un plan de cortes del servicio que afectarán a 95.000 personas de la Gran Área Metropolitana (GAM).

La institución explicó que se han hecho esfuerzos por sostener los servicios sin afectación, pero se ve en la obligación de iniciar la próxima semana un plan para sostener el abastecimiento.

De la semana que va del 4 al 11 de abril estos serán las zonas donde se cortará el servicio.

-Escazú: Bello Horizonte (corte todos los días de 2 p.m. a 8 p.m.). 3.000 personas afectadas.

-Desamparados: San Juan de Dios (cortes lunes, miércoles, viernes y sábado de 10 p.m. a 5 a.m.; y martes, jueves y domingo de 2 p.m. a 6 p.m.); San Miguel (todos los días de 6 a.m. a 3 p.m.); San Rafael Arriba (lunes, miércoles, viernes y sábado de 10 p.m. a 5 a.m.; martes, jueves y domingo de 2 p.m. a 6 p.m.); 17.000 personas afectadas.

-Goicoechea: Guadalupe, Purral (Cortes martes, jueves y sábado de 2 p.m. a 9 p.m); 17.000 afectados.

-Alajuelita: Alajuelita, Concepción, San Felipe y San Josecito (todos los días de 2 p.m. a 8 p.m); San Antonio o el Llano (todos los días de 10 pm a 5 am); 30.500 afectados.

-Vásquez de Coronado: San Isidro (Cortes martes, jueves y sábado de 2 p.m. a 9 p.m.); 15.000 afectados.

-Moravia: San Jerónimo (todos los días de 9 a.m. a 5 p.m) y San Vicente (martes, jueves y sábado de 2 p.m. a 9 p.m.); 15.000 afectados.

“En los meses más calientes del año las personas incrementan el consumo. Eso se une a la disminución considerable de las fuentes de captación, lo que nos obliga a generar un programa de abastecimientos controlados para algunas zonas de la capital de manera que podamos distribuir el líquido de forma equitativa a toda la población”, indicó el presidente ejecutivo Tomás Martínez este sábado.

A partir de la otra semana, el plan de cortes de del servicio se iniciará en Escazú, Desamparados, Goicoechea, Alajuelita, Vázquez de Coronado y Moravia. Se suspenderá el servicio durante la tarde y noche para permitir que los tanques recuperen los niveles.

Según explicó la institución, el lugar con mayor afectación se dará en Goicoechea y Desamparados, especialmente en las partes altas.

Los horarios de corte se dividen en tres franjas:

-De 9 a.m. a 12 p. m.

-De 2 p.m. a 10 p. m.

-De 10 p.m. a 5 a.m.

El retorno del líquido es paulatino y depende del consumo que vayan registrando los usuarios y la altitud en que se ubiquen.

Mientras esté en ejecución la programación de suspensiones controladas, el AyA anunciará la programación de cortes cada viernes.

Nuevas tuberías

El AyA informó de que la medida se atrasó este año, por algunas semanas, debido a la instalación de dos nuevas tuberías.

“En los últimos dos años se han implementado acciones para evitar la discontinuidad en el servicio y así postergar este tipo de medidas, como en el 2021, cuando logramos pasar la época seca sin aplicar suspensiones programadas”, resaltó Martínez.

Roy Gonzalez, ingeniero de operación y control de la GAM, detalló que se construyó una línea de 1,7 kilómetros de longitud capaz de transportar unos 220 litros de agua por segundo, desde el campo de pozos La Valencia hasta el tanque de La Uruca. Además, se añadió un nuevo pozo que agregó al sistema otros 125 litros de agua por segundo.

También se completó la instalación de otra tubería de 2,3 kilómetros entre el sector de Rancho Guanacaste y Paso Ancho que interconecta dos sistemas en la GAM que antes eran independientes, y así se facilita la distribución del recurso hídrico.

“Abastecimientos controlados”

Ante la cercanía de la Semana Santa, la institución también hace un llamado a todas las personas para priorizar el uso del agua para consumo, y evitar en lo posible darle otros, como riego de jardines, lavado de vehículos o incluso para lavar los pisos de las casas.

“El AyA abastece de agua potable. Esto quiere decir que, primero, debemos tener el agua, luego darle el proceso de potabilización, y por último, enviarla a los sistemas que conectan con los usuarios. Si no tenemos lo primero, que es agua, nos será imposible mantener el servicio”, enfatizó González.

Por su parte, Martínez explicó que, aunque este fin de semana el Instituto Meteorológico anuncia nubosidad y posible lluvia para el Valle Central, por ahora esto es insuficiente para que las fuentes recuperen sus niveles seguros. Sin embargo, resaltó que falta poco para que se inicie la fase de transición a la temporada de lluvia por lo que espera que el faltante no se extienda por mucho tiempo.

“La institución hace una gestión responsable y lo más eficiente posible del recurso hídrico. No producimos agua, la captamos y potabilizamos para darla a los usuarios. Está en manos de todos cuidar este recurso, no solo usándola prioritariamente para consumo, sino que tenemos que cambiar la cultura y dejar de tirar basura a la calle o incluso directamente a los ríos. Todo lo que tiramos, termina de una manera o de otra, en el agua que vamos a ocupar luego”, manifestó el presidente ejecutivo.

González aclaró que, como es normal en una operación de la magnitud que tiene AyA en la GAM, habrá otros cortes inesperados en los servicios por daños inesperados, mantenimiento, e incluso debido a conexiones ilegales.