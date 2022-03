Atenienses dejarían de sufrir por falta de agua en octubre, según promesa del AyA

Problematica Faltante de agua El proyecto pretende ampliar el acueducto que toma agua del parque recreativo Los Chorros, para brindar más líquido a los vecinos de Atenas. Foto: Graciela Solis (GRACIELA SOLIS)

El sufrimiento de más de 16.000 atenienses por la falta de agua estaría próximo a llegar a su fin.

En octubre se concluirían las obras de ampliación del acueducto de Atenas, en Alajuela, confirmó Yamileth Astorga, presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

De acuerdo con la funcionaria, el proyecto será posible porque un dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) les permitió retomar los trabajos dentro del parque recreativo Los Chorros, en Tacares de Grecia.

Gestiones ante la Sala Constitucional planteadas por vecinos de Tacares y pronunciamientos de la Procuraduría le impedían al AyA intervenir en terrenos adquiridos para el aprovechamiento de agua, pues estos se convertían en patrimonio natural del Estado.

De acuerdo con Astorga, para solventar ese problema se realizó una consulta específica a la Procuraduría sobre cuál es la situación cuando ya se tiene un aprovechamiento del agua, pues en el caso de Atenas, lo que se requería era una ampliación del acueducto. La respuesta fue que cuando ya se tenía infraestructura era posible continuar la operación.

Dos semanas después de que recibieran la resolución, además se aprobó en la Asamblea Legislativa una ley que permite dar uso a este tipo de terrenos del Estado, cuando son adquiridos para utilización del recurso hídrico para el consumo humano.

Estos cambios abrieron camino para que el 20 de junio se reiniciaran los trabajos para instalar 250 metros de tubería entre la toma de captación y la nueva estación de bombeo dentro del parque Los Chorros. Se estima que las obras estarán listas el 4 de octubre.

De cumplirse el compromiso se acabarán las noches sin dormir de miles de pobladores de Atenas, quien tenían que usar las madrugadas para lavar y recolectar líquido en baldes y agua para sobrevivir en el día.

También disminuirán los riesgos a la salud, pues meses atrás proliferaron en la zona los afectados por vómito o diarrea, o enfermos de dengue o chikunguña, debido a la falta de líquido. Igualmente, ya no habrá que suspender clases porque no hay agua en la escuela.

Gerardo Mata, uno de los líderes del movimiento en pro de la lucha del agua para Atenas, se sintió satisfecho luego de acudir a la inspección de los trabajos junto a autoridades del Gobierno y el AyA.

“Se comprobó que estamos en un avance, la gente está contenta, ya no hay ninguna traba legal de las tantas que se dieron”, afirmó Mata.

La falta de agua en el cantón también era un obstáculo para el desarrollo.

De acuerdo con el representante comunal, este es un proyecto por el que han esperado más de cinco años, aunque el déficit de líquido data de hace más de una década.

“Aquí hay una depresión personal, de la gente a la que le llega una hora de agua al día, que tiene que andar con baldes y tarros, y en la parte económica tenemos dos años y medio que no se permiten pajas de agua, que la gente no puede construir, vender o comprar un lote, las ferreterías no venden materiales y la gente que trabaja en mano de obra de construcción ha tenido que irse a otros lugares”, añadió.

Entre los sectores más afectados se encuentran el centro de Atenas, los distritos de Mercedes y Jesús, así como la zona de río Grande y Los Ángeles.

Aparte de la instalación de tuberías, ya se construyó y equipó la estación de bombeo que impulsará 119 litros por segundo al sistema de Atenas, eso representa el doble de lo que recibe actualmente. También se cambió el diseño del puente por donde pasará la tubería, en el río Colorado, con la idea de alejarlo del paso para vehículos.

Acueducto en Atenas

El AyA aseguró que la instalación se realiza de forma artesanal para evitar el daño de los recursos dentro de esa zona e insistió en que no se afectará el abastecimiento de los pobladores de Tacares, en Grecia.

El proyecto representó una inversión de ¢4.000 millones.