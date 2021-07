UCR cuestiona que ente foráneo confeccione examen de internado para Medicina

La Universidad de Costa Rica (UCR) cuestiona que un ente foráneo confeccione el examen para optar por el internado rotatorio en hospitales de la Caja, tal y como acordó la Junta Directiva de esa institución el jueves.

Para el vicerrector de Docencia de esa casa de enseñanza superior, Bernal Herrera Montero, en el país hay capacidad para diseñar y aplicar la prueba.

A él, además, le preocupa que la CCSS asigne los campos clínicos de manera aleatoria porque esto iría en contra del compromiso que tiene esa institución con la UCR, de dar lugar a sus estudiantes en sus hospitales.

Ese compromiso, aseguró el vicerrector, está establecido en el Reglamento de la Actividad Clínica Docente (del 2004) y en el convenio firmado entre ambas en el 2010.

Herrera aclaró que hasta ahora la Caja no ha comunicado oficialmente los alcances del acuerdo de Junta Directiva, y solo sabe lo publicado en medios de prensa.

"En principio, a mí me parece que la decisión tiene un elemento positivo: reconoce algo que nosotros hemos venido argumentando, y es la necesidad de un examen para medir el nivel de los estudiantes que optan por el internado", dijo Herrera.

LEA: CCSS propone ente externo para confeccionar examen de internado en Medicina

A principios de junio, la Junta Directiva de la Caja suspendió la realización de ese examen al considerar, primero, que las funciones académicas son competencia directa de las universidades.

Luego, porque la beca que se otorgaba antes a los estudiantes del programa de internado rotatorio se eliminó y el examen lo que buscaba era tener un filtro para asignar ese estipendio económico.

Para el 2016, el aporte estatal para la UCR es de ¢254.800 millones, con el cual financia salarios, investigación, equipos y becas. | ARCHIVO/LA NACION (Juliana Barquero A.)

La decisión de los directores desencadenó molestia y preocupación entre las universidades a cargo de formar médicos en el país.

El internado médico rotatorio es un requisito que deben cumplir los estudiantes de Medicina en su último año de carrera.

Según la CCSS, la nueva modalidad de examen se realizaría en noviembre de cara al ingreso a la práctica en enero. Se calcula que hay más de 900 aspirantes al internado, pero la CCSS solo dispone de 800 campos clínicos.

Costos. El vicerrector y la directora de la Escuela de Medicina de la UCR, Lizbeth Salazar Sánchez, tienen dudas sobre los costos de la prueba.

La CCSS anunció que estos serían asumidos por las ocho universidades que dan la carrera de Medicina.

Según información de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cada examen saldrá en $75, y cada pregunta que se apele costará $30 adicionales.

"No estoy muy de acuerdo con este ente externo, primero porque están cobrando una suma que nuestros estudiantes no podrán pagar. Esa compañía pide $16.000 por venir a hacer un estudio epidemiológico del país para hacer el examen. Me preocupa mucho el impacto en la población estudiantil y en los recursos", dijo Salazar.

"Toda esta situación arranca por una medida completamente inconsulta de la CCSS, que suspende algo tan importante como un examen y lo sustituye por una rifa. Frente a una medida inconsulta, y a juicio nuestro muy inapropiada, nosotros estamos en posición de conversar y exponer nuestros argumentos", sostuvo Herrera.

La Nación intentó localizar durante la mañana de este viernes a algún representante de la Asociación Costarricense de Facultades y Escuelas de Medicina (Acofemed) pero no fue posible.