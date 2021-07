Torre de la Esperanza del Hospital de Niños perdió $20 millones en cuatro años

El proyecto para construir una torre de cuidados críticos para el Hospital Nacional de Niños se quedó sin casi $20 millones de recursos provenientes de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf).

Esto sucedió porque la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños (APHNN), a cargo del proyecto, no hizo las solicitudes respectivas de esos fondos, entre 2010 y 2013, según reveló un informe difundido esta mañana por la Contraloría General de la República (CGR).

Según el informe DFOE-SOC-IF-02-2015, esa Asociación está facultada para administrar los recursos correspondientes al 0,78% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), para destinarlos al financiamiento, la construcción y el equipamiento de la llamada Torre de Esperanza.

"No obstante, se determinó que no realizó el debido trámite administrativo para que estos recursos le fueran asignados entre los años 2010 y 2013, por lo que los mismos fueron redistribuidos por la Desaf conforme a lo establecido en el artículo 27 de su ley de creación y reformas", menciona el informe.

El proyecto empezó a andar desde el 2009, pero hasta la fecha no hay más que una placa frente al edificio del hospital, sobre Paseo Colón, en San José. El costo total de esta obra se calcula en $85 millones.

El documento, elaborado por la División Operativa y Evaluativa, de la Contraloría, concluye que "el proyecto, al momento de la emisión de la presente auditoría, se mantiene sin una definición clara de su dimensión".

"(...) llama la atención de este órgano contralor, que luego de cuatro años de emitida la Ley N° 8793, no exista un diseño del Proyecto Torre de la Esperanza definido, completo, consensuado y aprobado formalmente por las partes involucradas (Aphnn y Caja)", menciona el informe.

La auditoría es especialmente crítica con la calidad de la gestión a cargo de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños: "la Asociación muestra debilidades en sus mecanismos de gestión, control interno y de seguimiento de la información y documentación relacionada con el Proyecto Torre de la Esperanza (...), debilidades en relación con las gestiones para la solicitud de los recursos del Fodesaf, debilidades en la tramitación del fideicomiso de titularización con el Banco Nacional y Caja Costarricense de Seguro Social y el resguardo de la información relacionada con el desarrollo del Proyecto Torre de la Esperanza".

La Contraloría también llamó la atención a la Caja porque aún no ha nombrado a un coordinador del proyecto.

"Además, se encontró que la CCSS no ha incluido este dentro del Portafolio Interno de Proyectos de Inversión y tampoco se ha inscrito en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Mideplan como proyecto de inversión a ejecutar", dice la CGR.

Reacción. El presidente de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, Luis Gamboa, negó enfáticamente que el proyecto haya perdido $20 millones.

"La realidad es que la Asociación no ha solicitado esos dineros a Fodesf a pesar de haber insistido pacientemente durante largos años por la aprobación definitiva del proyecto por parte de todos los interesados. No lo ha hecho porque considera improcedente, aunque se lo permita la ley, acumular recursos para un proyecto que todavía no hay certeza que se vaya a desarrollar", afirmó Gamboa.

"Los recursos no han sido utilizados por la Asociación, que seguirá empeñando todos sus esfuerzos en lograr concluir los requisitos que le solicitan las autoridades correspondientes, inclusive tomando -cuando debamos hacerlo- todas las acciones necesarias para ejercer los controles requeridos para una ejecución transparente y ejemplar de este proyecto", manifestó Gamboa.

Esta nota fue actualizada a las 5:30 p.m.