‘Tengo que esperar a que mi bebé se muera porque no pueden hacer nada’, denuncia mamá de niña prematura

La denuncia que hizo pública en su página de Facebook Angie Herrera Guzmán pronto se viralizó por la magnitud del grito que lanzó a esa red social desde una cama del Hospital La Anexión, en Nicoya, Guanacaste, donde este lunes dio a luz a su pequeña, una bebé con prematuridad extrema.

“No quieren hacer absolutamente nada. No me la pusieron con oxígeno; no me la quisieron meter en incubadora porque supuestamente aquí no tienen los cuidados necesarios. No me la quieren mandar a (hospital de) Liberia ni al de Niños.

“No quieren hacer nada disque porque el protocolo del hospital es que tengo que esperar a que mi bebé se muera porque ellos no pueden hacer nada. Y yo no quiero ni voy a permitir nada. Yo necesito (llora)... que por favor alguien me ayude, porque yo necesito sacar a mi bebé de aquí”.

Visiblemente abatida y con su bebé recién nacida en brazos, Angie Herrera, de 35 años, contó que su hija nació a las 6:20 p. m. del lunes 8 de enero, en el Hospital La Anexión.

“Se me vino de 26 semanas. Me la dieron y me dijeron que la disfrutara porque ella no iba a sobrevivir. Los pulmones no estaban maduros. Gracias a mi Dios estamos 9 de enero y mi bebé todavía sigue con vida. Ella respira, tiene llanto”, fueron sus primeras palabras en el mensaje público.

En su súplica, Angie Herrera pidió que enviaran a su bebé al Hospital Nacional de Niños porque, a su criterio, tiene esperanzas de vida... “(...) no voy a permitir que se me muera por una negligencia médica”, dijo, y pidió compartir el video, algo que efectivamente ocurrió de manera viral.

Cuando publicó el video, llevaba 12 horas de haber dado a luz. Mostrando a su bebé frente a la cámara, dijo: “(...) aquí está mi bebé. Ella está viva, tiene signos vitales, respira, llora... y yo no puedo dejar que mi bebé se muera solo porque aquí son un reguero de ineptos que no sirven ni para ni... pero es la verdad.

“Lo único que hacen es tener su profesión por lo que ganan y no porque tengan amor por lo que hacen. Por favor, compartan este video, necesito que me ayuden a salvar a mi bebé”.

La Nación consultó al director médico del Hospital La Anexión, Anner Angulo, quien contestó en medio de sus vacaciones.

Director de hospital de Nicoya: 'Bebé será trasladada a Puntarenas'

La explicación inicial que dio el médico es que Herrera Guzmán ingresó al hospital en fase activa de parto, el lunes 8 de enero.

Según dijo, se trató de trasladar a la paciente a diferentes hospitales de la Gran Área Metropolitana (GAM) pero todos estaban llenos en sus servicios de Neonatología, donde usualmente se trasladan los bebés con situaciones más complicadas de salud.

“Hasta las 5 p. m. (del lunes 8 de enero), la Carit (actual Hospital Nacional de las Mujeres) nos aceptó el caso. Cuando se iba a trasladar hizo ruptura de membrana. Es una niña de 700 gramos de peso. Se coordinó con los servicios de Neonatología del país y todos tenían plétora.

“Hasta el día de hoy se trasladará a Puntarenas. El caso fue atendido por los pediatras de La Anexión y se abordó de acuerdo con las recomendaciones de Neonatología porque es un caso delicado de prematuridad extrema”, explicó en Angulo, quien aseguró que la situación se está abordando de la mejor forma en el centro médico.

Afirma que en ese proceso se garantiza la condición de la paciente y de la madre a quien, según Angulo, se abordó desde el punto de vista psicológico, médico y se le dieron las atenciones respectivas.

A Angulo también se le consultó sobre el protocolo seguido en La Anexión según la denuncia de la paciente.

“El caso fue interconsultado con el servicio de Neonatologia del Hospital México. Desconozco cuál fue la recomendación”, dijo.

Por su parte, la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó, por medio de la oficina de prensa, de que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes.