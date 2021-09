Tec se sumaría a UCR con vacunación obligatoria contra covid-19 para funcionarios

El pasado 20 de setiembre el TEC prestó su comedor estudiantil para colocar primeras dosis a todas las personas mayores de 18 años que se acercaran al lugar. Sin embargo, la respuesta fue muy baja. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Paulino Méndez, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), confirmó a La Nación que también está entre sus planes establecer la vacunación contra covid-19 obligatoria para todos los funcionarios de la institución, al igual que lo dispuso la Universidad de Costa Rica (UCR) este lunes.

“Primero vamos a analizar la fundamentación jurídica de la UCR, yo me imagino que es aplicable a todas las universidades. Después lo importante es contar con el apoyo de la comunidad universitaria. Ya la Sala IV se había pronunciado que no eran inconstitucionales este tipo de medidas”, dijo el jerarca.

Méndez aseguró que tomarán la medida “lo más pronto posible” con el fin de regresar a las clases presenciales a la mayor brevedad. De hecho, indicó que la idea es retomar los cursos en las instalaciones del Instituto en febrero del próximo año, por lo que harán un censo para ver cuántos funcionarios y estudiantes ya están protegidos.

“Podemos seguir los pasos de la UCR de declarar obligatoria la vacuna como requisito para mantenerse por acá (en la universidad). Eso tiene sus cosas o su resistencia, me imagino, porque tenemos grandes grupos que no quieren vacunarse por diferentes razones, pero somos empleados públicos y tenemos que hacer lo mejor posible para garantizar nuestros servicios”, declaró.

El rector indicó que la medida que tomó la Universidad de Costa Rica es determinante para volver a las aulas con el menor riesgo posible. Además, comentó que el contexto actual, donde hay más vacunas disponibles en el país, permite que se tomen estas medidas con mayor efectividad.

“Los que no se han vacunado son los que abundan en los hospitales e incluso los que tienen más problemas de salud por el virus. Ahora hay muchas razones a favor (para establecer la vacunación obligatoria). Tal vez hace un año no teníamos ninguna posibilidad de obligar porque no había capacidad, pero ya se demostró que sí.

“Es un ganar ganar. Además, nosotros no podemos seguir ajenos a atención de público y eso de que vamos a seguir atendiendo público de manera remota creo que no es sostenible. Hay interacción con estudiantes y con proveedores, entonces entre más seguros estemos, mejor”, comentó.

Consultado al respecto, el jerarca del Tec afirmó que en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) todavía no se había llegado al acuerdo de establecer la obligatoriedad de la vacuna contra covid-19 en todas las universidades públicas y que por eso es valioso que la UCR haya dado el primer paso.

“La UCR tomó la iniciativa quizá por tener Escuela de Medicina y entonces tomaron la delantera en esa declaratoria”, manifestó el rector al rescatar que los estudiantes se están perdiendo de la vida universitaria, del crecimiento social y de una serie de aspectos que difícilmente se van a lograr en la docencia remota, por lo que lo mejor es volver a las aulas vacunados y tranquilos.

