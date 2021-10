Adolescentes podrán vacunarse contra covid-19 a partir de este lunes 25 de octubre

La vacuna que se aplica en adolescentes es la desarrollada por la farmacéutica Pfizer. (Rafael Pacheco)

Los adolescentes que aún no han sido vacunados contra la covid-19 podrán hacerlo a partir de este lunes 25 de octubre. En los últimos días solo se aplicaban segundas dosis mientras que las primeras quedaban como plan de contingencia para no desperdiciar vacunas, es decir, cuando quienes debían acudir por una segunda dosis no se presentaban.

Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó que esta nueva apertura permitirá alcanzar a unos 188.427 jóvenes entre los 12 y 17 años que a este lunes 18 de octubre tenían pendiente iniciar su esquema de protección.

Estos muchachos recibirán la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer y la compañía biontecnológica BioNTech, pues es la única que cuenta con autorización de uso de emergencia para población de esa edad.

Los menores podrán vacunarse en cualquier vacunatorio habilitado y en los horarios y cantidad de dosis disponibles en cada centro. Diana Paniagua Hidalgo, de vigilancia epidemiológica de la CCSS, recordó que deben colocarse la primera y segunda dosis en el mismo vacunatorio, pero que en caso de ser necesario podrían cambiar el lugar de vacunación si previamente se coordina con el área de salud, pues se debe asignar esta inoculación de acuerdo con la disponibilidad del biológico.

Paniagua detalló que para vacunarse los jóvenes deberán ir acompañados de un adulto y presentar su documento de identificación.

Tres semanas de diferencia entre una vacuna y otra

Los adolescentes completarán su esquema semanas después de recibir su primera dosis, esto tras un acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) del pasado 14 de octubre, en donde se establece que los nuevos esquemas de Pfizer que se inicien a partir del 25 de octubre se ejecutarán con un intervalo de tres semanas entre dosis.

Esta información está en desarrollo