Sala IV rechaza recurso de amparo de Marta Esquivel contra movimiento de especialistas

La Sala Constitucional rechazó de plano el recurso de amparo interpuesto por Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), contra el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), en el intento de frenar la protesta que estos profesionales realizan desde el 1.° de abril.

Para la Sala, los alegatos de la presidenta ejecutiva no están dentro de la competencia de ese tribunal.

Los magistrados consideraron que, de la lectura del recurso, se desprende que la pretensión de Esquivel es que la Sala determinara que el llamado realizado por el Siname se catalogara como huelga en un servicio esencial y, por ende, se ordenara su suspensión.

“Si bien el recurrido no cataloga expresamente dicho movimiento como una huelga, lo cierto es que, en criterio de la accionante, cumple con los requerimientos fijados por la doctrina y la legislación para catalogarlo de esa manera. (...) la Sala considera que los alegatos planteados por la accionante, constituyen un tema que resulta ajeno a esta jurisdicción, toda vez que no corresponde a la Sala determinar si el llamado hecho por el sindicato recurrido cumple o no con los requisitos fijados por el ordenamiento jurídico para clasificarlo como una huelga”, señalaron los magistrados.

Según su resolución, el asunto debe ser planteado y resuelto ante las instancias previstas por la legislación para tales efectos.

El Tribunal Constitucional señaló, además, que no le compete determinar hasta qué punto llega la potestad de la CCSS para fijar los horarios de sus funcionarios. Recalcó que eso también es competencia de otras instancias.

Finalmente, se le advirtió a Esquivel que la Sala Constitucional no individualiza un caso concreto a favor de una persona.

“Al venir en abstracto también por este motivo debe rechazarse de plano el recurso”, destacaron.

Diez días de protesta

Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) interpuso un recurso de amparo contra el movimiento de los médicos especialistas. La Sala IV lo rechazó. (MARVIN_CARAVACA)

Los médicos especialistas no realizan tiempo extraordinario (el transcurrido después de las 4 p. m. y los fines de semana) desde el pasado 1. ° de abril para presionar por mejoras laborales y salariales.

Desde ese día, se ha gestionado la atención de 542 personas que no pudieron ser atendidas por el especialista en su centro de salud, según la Caja. De ellas, 345 fueron derivadas a establecimientos de salud dentro de su red de atracción, 185 fueron resueltas en el nivel local y 42 requirieron traslado a otros hospitales.

La mañana de este 10 de abril Siname informó de una nueva reunión con el equipo gerencia de la CCSS, desde las 9:30 a. m.

Mientras tanto, Esquivel y la ministra de Salud Mary Munive Angermüller, acudieron a las 9 a. m. a la convocatoria de la Unión Médica Nacional (UMN) para participar en una “mesa de diálogo por la CCSS”.