Regale toallas sanitarias a niñas y adolescentes para que no falten a escuelas por menstruación

Según la organización 'Nosotras Women Connecting', alrededor de 80.000 niñas, adolescentes y mujeres no pueden ir a las escuelas o a trabajar en sus días de menstruación por no contar con recursos para comprar toallas sanitarias.

Una niña o adolescente puede llegar a faltar hasta 40 días lectivos al año por falta de acceso a toallas y otros productos para usar durante sus días de menstruación debido a los altos costos; también por la desinformación y los tabúes que existen alrededor de este tema.

Esta situación se une a una larga lista de causas que ponen en riesgo el proceso educativo de las menores de edad. Por esta razón, las empresas Walmart y Kimberly-Clark se unieron con la organización “Nosotras Women Connecting” para la campaña “Cambiemos la regla”, con la que se pretende sensibilizar a la población sobre la falta de productos menstruales para niñas y adolescentes en Costa Rica.

Las personas podrán realizar sus donaciones de aquí al 28 de abril en los 14 supermercados Walmart del país, adonde encontrarán espacios de recolección debidamente identificados. Los productos pueden adquirirse directamente en el punto de venta o traerlos desde la casa.

Estos son los puntos de la campaña “Cambiemos la regla”, que están localizados en los supermercados Walmart de todo el país para la donación de productos para la menstruación para niñas y adolescentes. (Alexander Otarola)

Las donaciones también pueden ser entregadas en las 44 sucursales de Grupo Mutual y en la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed), en La Sabana.

“Esta campaña busca romper las barreras que limitan el acceso a la salud menstrual y colaborar para que muchas niñas y adolescentes que no cuentan con los medios económicos para gestionar su menstruación, no interrumpan sus estudios y actividades habituales”, dijo Mónica Elizondo, subgerente de asuntos corporativos de Walmart Costa Rica.

Esta cadena donó más de 76.000 toallas sanitarias. Se espera recolectar un millón de productos menstruales para donar 4.000 paquetes semestrales.

Marysela Zamora, directora ejecutiva de “Nosotras Women Connecting” hizo un llamado para que más personas sean parte de esta iniciativa: “Sabemos que alrededor de 80.000 niñas, adolescentes y mujeres no pueden ir a las escuelas o a trabajar en sus días de menstruación por no contar con lo suficiente. Soñamos con un mundo donde no exista la pobreza menstrual, donde ellas puedan cumplir su plan de vida y nada las detenga”, dijo Zamora.

Juan Felipe Ojeda, director de Mercadeo de Cuidado Personal en Kimberly-Clark Latinoamérica Norte, informó de que esta empresa aportará 120.000 unidades entre toallas sanitarias y protectores diarios.