Pacientes claman por resolver listas de espera: ‘Estamos cansados de propuestas’

No es necesario descubrir el agua tibia. Menos aún cuando el tiempo apremia a cientos, si no a miles, de pacientes que aguardan por un medicamento que pueda mejorar y prolongar sus vidas, o por una cirugía, una cita o un procedimiento diagnóstico que determinará el curso de sus existencias y las de sus seres más queridos en el futuro inmediato.

Briceida Cantillo Hernández, de la Asociación Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi), y Alexandra Núñez, presidenta de la Federación ONG’s de pacientes Costa Rica, son las voces más visibles de aquellos que ya no tienen más opciones para garantizar su derecho a la salud.

Estas dos figuras, provenientes de organizaciones de pacientes que han recurrido con frecuencia a la Sala Constitucional para reclamar atención médica oportuna , sostienen que las listas de espera deberían ser un tema prioritario para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y para el país en su conjunto.

Aseguran que no se trata de buscar nuevas soluciones para abordar estos prolongados plazos, ya que muchas de las estrategias establecidas ya son conocidas. Lo que ha faltado, concuerdan, es voluntad, planificación y datos precisos para tomar decisiones que beneficien a los pacientes.

“Hasta hace poco nos decían que no había equipos y que se dañaban por falta de mantenimiento. Ahora, hay equipos pero no hay especialistas. ¿Qué ha generado esto? ¡Otro aumento en las listas de espera! Y cada vez va a ser peor. No hay anestesistas en varios hospitales para trabajar en el primer turno. Faltan especialistas, no hay reportes a tiempo para enfermos con cáncer.

“Las endoscopias están a plazos que superan el año. Si estos pacientes no se pueden pagar una gastro o una colonoscopia, cuando les llegue el turno de ver al especialista llegarán con un cáncer avanzado. Esto es preocupante y se está viendo cada vez con más frecuencia en los hospitales”, advirtió Cantillo.

Representantes de los pacientes consideran que la atención de las listas de espera deben ser prioridad para la CCSS. En la imagen, un cateterismo realizado en el Hospital México en abril del 2015. Foto: (albert marin)

Según la vocera de Anasovi, “las listas de espera ya se les han ido de las manos a la CCSS”. Ilustró esta situación con la crisis en Radiología, donde desde hace años no hay suficientes especialistas para llevar a cabo los estudios y analizarlos.

Los casos son numerosos y muy críticos. Por ejemplo, contó Cantillo, el de un señor que perdió la vista en uno de sus ojos porque le dieron la cita para curar una catarata para el 2028.

Otro caso es el de 16 pacientes que requerían yodo radioactivo de manera inmediata, pero en un hospital el equipo estaba inoperante. Según Cantillo, Anasovi tuvo que recurrir a la Sala IV para que los magistrados ordenaran a la CCSS aplicar el yodo en cualquier hospital que tuviera disponibilidad, sin importar su ubicación.

La Federación, presidida por Alexandra Núñez, opina que las listas de espera deberían ser abordadas como un asunto de alcance nacional.

En caso de que la institución no tenga recursos suficientes, señaló que debería explorar la posibilidad de colaborar con otros grupos, ya sea de índole estatal o privada.

“Sinceramente, pienso que las listas de espera son un tema de planificación. Se ha fallado en desarrollar datos. ¿Cómo un país planifica sin datos de cáncer, por ejemplo? Hoy esto nos está pasando la factura en un tema que no solo es económico sino también de recurso humano porque implica pensar en cómo preparar a los especialistas en el largo plazo, con la suficiente infraestructura que permita atender de forma oportuna a los pacientes”, afirmó Núñez.

Listas de espera en CCSS: falta planificación y datos, afirman pacientes

“Los pacientes estamos cansados de escuchar solo propuestas y no ver acciones. Las propuestas que se escuchan desde la Caja o el Ministerio de Salud son esperanzadoras, pero por ahora no pasan de ser propuestas.

“Esto no se logra con un solo brazo. En este momento, hay un vacío en la respuesta que el sistema de salud da a los pacientes, que necesitan soluciones desde ayer”, enfatizó Núñez.