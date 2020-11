“Ante esta circunstancia, algunos no lo pueden creer; el dolor es tan profundo, que la negación es la única forma de sobrellevar la catástrofe con la que se han topado de frente. Otros sienten que el mundo se les vino a encima y no tienen claridad de qué hacer y cómo digerir ese ‘trago tan amargo’, otros se aferran a su espiritualidad y suplican por un milagro, cosa que a veces no sucede. Todas las expresiones emocionales son válidas para enfrentar la crisis, y poco a poco, ir organizando las acciones para seguir el camino” resaltó Madrigal.