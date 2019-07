–No es recomendado porque puede ser que yo tenga una infección bacteriana y usted una por hongos. La persona debe ir donde el médico para que haga el diagnóstico mediante exámenes de laboratorio. Por eso no es recomendable que yo regale los medicamentos que me sobren, y que me deshaga de los medicamentos sin cuidado. Se deben devolver a la farmacia, porque algunas personas los tira por el sanitario. Todo el sistema de aguas lleva esto a los mantos acuíferos y los contamina.