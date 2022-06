‘Hackeo’ en CCSS: lo que debe saber sobre presentación de planillas, pago de seguro y deudas

Los servicios de atención de salud y todos los relacionados con trámites financieros y administrativos, como el pago de incapacidades y la presentación de planillas, resultaron afectados con el ciberataque a la CCSS. (Rafael Pacheco Granados)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no cobrará multas ni recargos a patronos y trabajadores independientes por realizar luego de las fechas establecidas, trámites como la presentación de planillas o la cancelación del derecho a los seguros. Esta es una decisión que se toma ante la emergencia generada por el ciberataque de hace ocho días contra servidores y terminales de esta institución.

El gerente financiero de la Caja, Gustavo Picado Chacón, informó de la medida en una sesión de Facebook la mañana de este lunes 6 de junio, en la que dijo que todavía los sistemas no han sido restablecidos producto del jaqueo. Picado adelantó que analizan la posibilidad de poner al cobro la planilla del mes anterior en vista de que todavía no es posible para patronos y trabajadores ingresar datos nuevos. Sería un plan de contingencia similar al aplicado por el Ministerio de Hacienda semanas atrás.

Además de los servicios de salud, el ciberataque paralizó el funcionamiento de los servicios administrativos y financieros de la Caja, los cuales incluyen presentación de planillas, pago de créditos, deudas y aseguramiento. También gestión de incapacidades, entre los más sensibles. Las siguientes son parte de las consultas más importantes que respondió el gerente financiero:

– ¿Qué se sabe sobre la presentación de planillas?

– El proceso normal de facturación patronal tiene diferentes fases. La de mayo se inició el 26 de mayo y terminaba este 6 de junio, fecha límite para que los patronos ingresaran al sistema e hicieran cambios como ajustes de salario o salida de trabajadores de planilla. La primera acción que tomamos al inicio de la emergencia fue ampliar el periodo de facturación hasta el viernes 10 de junio. Hemos mantenido las fechas de pago al 16, 17 y 20 de junio.

“En el caso de trabajadores independientes y asegurados voluntarios, la facturación tenía que correr el 31 de mayo, el día en que se tuvo este ataque a los sistemas de la CCSS. La indicación aquí es que vamos a esperar al restablecimiento de los sistemas para proceder a la facturación del mes de mayo para los trabajadores independientes y asegurados voluntarios. Estas son las medidas iniciales que hemos tomado, pero estamos trabajando para encontrar otras opciones dependiendo de la evolución que tenga la emergencia.

“Eventualmente, en las próximas horas o días se podrían tomar decisiones distintas. La CCSS ha venido trabajando con planes de contingencia para ofrecer opciones de facturación y pago, tanto para trabajadores independientes como para asegurados voluntarios, y para todo el sector patronal.

– ¿Cómo hacen ahora las empresas para incluir el personal nuevo?

– La Gerencia Financiera ha coordinado con la Gerencia Médica para que toda persona con una cita, procedimiento o cirugía programados se les atienda sin dificultad. Hasta hace poco, el personal de salud tenía acceso al sistema de validación de derechos donde se veía la situación de aseguramiento y si está o no al día, entre otra información. Como el sistema ya no está (por el hackeo), se ha ofrecido la posibilidad de que se atienda a la gente, incluso en emergencias, se levante un listado y cuando los sistemas se habiliten se corroborará la condición en que se atendió a la persona. Esta es la medida de contingencia para que en este momento la condición de aseguramiento no sea un obstáculo para el acceso a los servicios. La gente que ha ingresado nueva en estos días puede ir a los servicios de salud, se les van a otorgar y después la CCSS verificará los datos.

– Usualmente, si la planilla no se presenta en el plazo la CCSS cobra multa. ¿Qué pasa con esto?

– La CCSS es consciente de la imposibilidad actual de permitir una facturación del mes. La CCSS espera poder habilitar algunas posibilidades para pagar en las próximas horas. La decisión interna, por ahora, es no cobrar ningún tipo de interés o recargo por este plazo mientras los sistemas no estén operando de forma normal.

– Patronos y trabajadores están muy temerosos de lo que pueda pasar. ¿Qué mensaje les envía la CCSS?

– La facturación patronal, que tenía fecha para procesarse hasta el 6 de junio, la ampliamos al 10 de junio en el entendido de que durante estos días podríamos operar de nuevo los sistemas, incluido el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere). Con trabajadores independientes y asegurados voluntarios se planteó esperar al funcionamiento normal del Sicere para facturar. La CCSS ha trabajado en otros planes que serían implementados en esta semana, sobre todo para los trabajadores independientes y asegurados voluntarios, y para las empresas, puedan acercarse.

Tomando en cuenta la experiencia de Hacienda (que también fue jaqueado), lo que valora la CCSS como posibilidad es colocar la facturación del mes anterior a cobro este mes, tanto para trabajadores independientes y asegurados voluntarios y también para patronos. La información se tiene que recuperar de otros sitios, en archivos que puedan ser utilizados por recaudadores externos para cobrar. Estas son las decisiones que están en análisis. Esa es la alternativa que se está valorando: Si eventualmente alguno tenía que pagar menos, en el momento apropiado se haría la devolución de los dineros. Esta decisión se tomaría a más tardar el miércoles de esta semana, 8 de junio.

– ¿Deben estar tranquilos?

– La institución ha estado concentrada en dos temas fundamentales: la atención de la situación técnica y la continuidad de los servicios de salud. Como Gerencia Financiera, se ha trabajado en nuestras áreas habilitando a nuestras unidades para que sigan en la gestión de recursos y financiamientos. Un mensaje importante: la gente puede ir a los servicios, no vamos a pedir validar su condición de aseguramiento porque no tenemos condiciones para esto. Y si hoy no pueden pagar, no crean que van a salir morosos. Si estaban al día antes del 31 de mayo, continuarán al día por lo que dure esta situación.

Teléfonos de servicio de la Gerencia Financiera para patronos y trabajadores independientes que realizan gestiones en las oficinas centrales de San José. (Captura de pantalla )

– Con las incapacidades, ¿cuáles son las acciones definidas por la CCSS para el pago de incapacidades, subsidios y otras licencias?

– Entendemos que las personas enfermas o tienen licencias o no están laborando y no reciben ningún tipo de ingreso. Dependen de lo que la CCSS pueda pagar para subsistir. Este es uno de los servicios donde es más complejo tener un plan de contingencia.

Hay dos tipos de beneficiarios de incapacidades y licencias: están aquellos que están en proceso de pago. Están ahí, en bases de datos a las cuales hoy la CCSS no tiene acceso y no puede reconocer en este momento a la gente en curso de pago. También están aquellas personas que han ido a los sistemas de salud a partir del 31 de mayo, cuando no está el sistema para generar las boletas de pago para generar incapacidades.

Para pagar una incapacidad tenemos que comprobar si el trabajador tiene o no derecho al subsidio. La norma establece que para que una persona tenga el derecho al subsidio debe tener, al menos, tres de los últimos seis meses de cotizar para la Caja. Ese ya es un elemento que hay que comprobar y se hace por medio de los sistemas. Todos tienen derecho a la incapacidad médica como un acto médico, pero es diferente tener o no derecho al subsidio por esa incapacidad. La comprobación se hace consultando al Sicere.

Todo este proceso integra diferentes sistemas. Casi ninguna de esa información está disponible. Se están buscando los medios tratando de encontrar una solución porque la CCSS entiende este tema. Todo esto está integrado a diferentes sistemas que se consulta y habilitan cálculos. Es un gran pendiente en el cual se sigue trabajando. Se está haciendo “a pie” con boletas en papel, y tratar de ver si hay derechos y el cálculo de los salarios. Esperan tener una solución en esta semana.

– La gente se acerca a los establecimientos de salud y al no haber sistema piensan que no se extenderá la incapacidad.

– Desde la semana pasada, todas las personas que requieran una certificación de incapacidad médica se le extenderá manualmente, retomando los procedimientos que antes había. Esto para que certifiquen la condición ante el patrono. Falta integrar el proceso para garantizar el proceso de pago. Se espera dar algún anuncio en esta vía en el transcurso de esta semana.

– Se trabaja para que todo patrono o trabajador independiente que requiere una certificación de estar inscrito o al día, sean eximidos del cumplimiento de ese requisito.

– El artículo 74 de la Ley constitutiva de la CCSS dispone que para una serie de trámites y permisos se requiere una certificación de patrono o trabajador independiente inscrito y al día con la CCSS. Hoy no se puede dar. Esto está disponible por medio de una consulta en web, pero tampoco se puede. Bajo esa imposibilidad material, la tarde de este lunes se tendría una resolución para que quienes demandan una certificación, lo den por eximido en el tanto la CCSS supere la situación de emergencia. Eso no exime que luego de superada esta crisis, las instituciones comprueben el cumplimiento de ese requisito.

– El tema de proveedores, que son indispensables para la continuidad de los servicios. ¿Cuáles acciones se han implementado para asegurar el pago?

– Desde el viernes, implementamos un mecanismo alterno de contingencia para que las facturas de proveedores que se generan en todo el país se puedan pagar, que nos permita cumplir y honrar con nuestras obligaciones. Se podría tener un retraso al pasar de un proceso automatizado a uno manual, pero no serán plazos mayores a los que se han manejado. El pago de facturas antes del 31 de mayo estaban al día.

– ¿Cuál es la situación para los proveedores que quieren inscribirse?

– No hay ningún sistema, de ningún tipo, operando. Ni la página web de la CCSS está funcionando. Esa interacción entre estos interesados en este momento para algunos casos en específico no están habilitados.

– Las planillas que alcanzaron a ser presentadas, ¿se pueden ir a pagar al banco?

– En este momento, los bancos no están recaudando aun en esas condiciones. Cuando la CCSS saque al cobro el mes anterior, si se elige esa alternativa, no se cobraría la nueva planilla. En este caso, lo que se pondría en los bancos a cobrar sería la planilla del mes anterior. Se pide hacer el pago y la CCSS se compromete a tener mecanismos ágiles y expeditos para hacer la devolución de las cuotas que se hayan pagado de más.

– ¿Puedo ir a pagar mi seguro voluntario?

– En el transcurso de esta semana, probablemente el miércoles a más tardar, sea por el medio normal o el alternativo, se dará a conocer un sistema para pagar el seguro. Se está evaluando cuál será el mecanismo. Se dirá cuáles serán los bancos.

En trabajadores independientes y asegurados voluntarios una de las ventajas de poner al cobro la planilla del mes anterior, es que los montos varían poco en el tiempo.

– ¿Qué pasa con las personas físicas o jurídicas que tienen arreglo de pago?

– Esa es otra situación que está en Sicere, al cual no se tiene acceso. A mediados de esta semana, se tendría habilitada una alternativa. Podría ser que asistan a una sucursal de la CCSS y hagan un pago por el monto del arreglo de pago. El depósito se mantendrá y aplicará en cuanto el sistema opere. Lo que la CCSS está valorando es habilitar ciertas cuentas para que se hagan los depósitos con los montos de referencia con el recibo del mes anterior.

– ¿Hay que esperar a que se habilite la oficina virtual para ejecutar el convenio de pago?

– Lo que se ha hecho es habilitar diferentes servicios y gestiones conforme pasan los días. Las más complejas quedan para el final. Entre ellas, el pago de incapacidades y licencias y la recaudación.

La CCSS estaría emitiendo las directrices para esto el miércoles, en dos líneas: cómo abordar la facturación de trabajadores independientes, asegurados voluntarios y patronos, y cuáles van a ser los mecanismos para esas recaudaciones y para la de arreglos y convenios de pago.