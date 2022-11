Hace 50 años: Rodrigo Fournier defendía hospitales de CCSS ante críticas de Ministerio de Salubridad

"No me explico cómo funcionarios del Ministerio de Salubridad han podido criticar la construcción de hospitales", dijo el Lic. Rodrigo Fournier, gerente de la Caja en 1972. (Alonso_Tenorio)

Texto original publicado por La Nación el 11 de noviembre de 1972

Asuntos sociales, comisión permanente de la Asamblea Legislativa, recibió la visita del Lic. Rodrigo Fournier, gerente de la Caja Costarricense de Seguro Social, para hablar sobre el proyecto que tiende a traspasar a la Caja todo el sistema hospitalario. El Lic. Fournier, refiriéndose a la política hospitalaria seguida por la institución, manifestó entre otras cosas lo siguiente:

“Se ha hablado que la Caja no quiere someterse a la política retrógrada de la salud que pretende ejercer el Ministerio de Salubridad, porque es nuestro deseo seguir construyendo unidades hospitalarias allí donde se nos antoje. Esto no es cierto, definitivamente no es cierto. Se ha criticado para tratar de fundamentar ese razonamiento el hecho de que hayamos construido un nuevo hospital en Puntarenas y otro en Nicoya y de que estemos planeando la construcción de un hospital en Pérez Zeledón”. Posteriormente agregó:

“No me explicó cómo funcionarios del Ministerio de Salubridad Pública, que conocen a fondo las necesidades hospitalarias del país, pudieron criticar en el seno de esta comisión la construcción de estos hospitales. Eso, porque ellos mejor que nadie saben de la necesidad de la construcción de un hospital en Nicoya.

“Se dijo acá que construimos un hospital en Nicoya en lugar de mejorar el de Liberia, por parte de un alto funcionario del Ministerio de Salubridad Pública y este funcionario mejor que nadie, sabe que el hospital regional de Liberia no ha cumplido nunca la función que se le dio de hospital regional, de hospital que debería encargarse de la atención de la salud de todo Guanacaste” detalló Fournier.

“Precisamente porque le dio el pomposo nombre de hospital regional y se le ubicó en una zona que es un desierto demográfico, lejos desde el punto de vista de los medios de transporte y de comunicación, de la parte sur de la península que es la más densamente poblada.

“Quien conozca la densidad demográfica de Nicoya, de Santa Cruz o de Nandayure, sabe que esa zona a gritos pedía la construcción de un hospital y quien recuerde lo que era el alejamiento de estas zonas sin construirse la carretera que ahora existe, encuentra ahí la explicación de por qué en el guanacaste el 40 por ciento de la gente se moría sin atención médica”. concluyó.

En otras noticias: Copiado!

Congreso buscó métodos para traspaso de hospitales a la Caja

La Caja Costarricense de Seguro Social demostró ayer ante los señores diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, que una integración de los servicios médicos del país no es conveniente realizarla en forma imperativa, sino que es necesario convenir en un traspaso paulatino de los hospitales al seguro social.

Los argumentos de la Caja respaldados con datos estadísticos y financieros llevaron a los diputados a la decisión de nombrar una subcomisión que se encargará de encontrar la fórmula más conveniente para el traspaso en consideración con las necesidades de ambos sectores.

Está quedó constituida por los diputados Alvaro Aguilar, Francisco Morales, Emilio Piedra, y Jesús Fernández, así como por el gerente de la Caja, Lic Rodriguez Fournier Guevara, y el señor viceministro de salubridad, Dr. oscar Alfaro.

Los gerentes del Seguro concurrieron a una nueva audiencia en la Comisión de Asuntos Sociales a fin de concluir su exposición sobre algunos aspectos del proyecto del proyecto del Ministerio de Salubridad Pública y a la necesidad de llegar a un traspaso paulatino que guarda relación con el proceso de universalización de los seguros.

El Dr. Guido señaló que se encuentran actualmente al cien por ciento y con el número médicos requeridos; que un aumento desproporcionado en la consulta externa no le permitiría a la institución prestar una atención eficiente, en perjuicio de los asegurados y no asegurados. Que la Caja tiene el deber de defender el prestigio de sus servicios.

Tirador mató a soldado británico

Belfast. Un tirador emboscado dio muerte hoy a un soldado británico de un solo tiro, en Belfast, al parecer en represalia por la redada de líderes del proscrito ejército República Irlandés (IRA) que ha hecho el ejército británico. Horas antes, los soldados habían detenido a Raymond Shields, el sexto líder del ala “Provisional” de IRA en ser privado de la libertad en las últimas 48 horas.

El soldado iba en un vehículo de control en el barrio Católico de Old Park Road cuando recibió un certero tiro en la cabeza. Su victimario huyó antes de que las tropas pudieran contestar el fuego.

Con esta última víctima se eleva a 627 el número de personas caídas tráficamente en Irlanda del norte desde que comenzó la lucha entre católicos y protestantes hace tres años.