Gerente médico de CCSS propone pagar servicios médicos privados para bajar listas de espera

El nuevo gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marino Ramírez, admitió este martes que la entidad considera habilitar el copago como una medida para reducir las listas de espera para procedimientos quirúrgicos y atenciones con especialistas.

“De lo que se trata es que la persona que va al (médico) privado a pagar un procedimiento la institución le ayude económicamente en el pago parcial de ese procedimiento”, expresó Ramírez en declaraciones Telenoticias.

El funcionario agregó que aún están analizando cuál será la forma en que aplicarán esa medida y cómo se definirán los costos. “No puede ser algo muy abierto, no puede ser muy elevado y tampoco puede ser la primera línea de salvación. De ahí que estamos en un plan estratégico para atender la emergencia (listas de espera)”.

Marino Ramírez (izquierda) asumió la Gerencia Médica de la CCSS la semana pasada tras la salida de Randal Álvarez Juárez.

El 21 de mayo, La Nación publicó un reportaje sobre el aumento en los tiempos de espera para atención especializada en la CCSS.

Al 1.° de abril anterior, 175.630 personas aguardaban una cirugía. En promedio, esperaban 533 días (un año y cuatro meses), según datos del Área de Estadística en Salud de la Gerencia Médica. En el 2019, la espera promedio era de 329 días.

Las citas de primera vez pendientes con el médico especialista sumaban 245.220 en marzo pasado, con un tiempo promedio de espera de 378 días (poco más de un año), aunque hay máximos de 2.238 días en consulta externa (seis años).

Hace cuatro años, el promedio de espera en consulta externa para esa primera cita era de 312 días (diez meses). Casi el 60% de las citas pendientes en 2023 (145.267) registran plazos de espera superiores a los 90 días.

En ese contexto, la propuesta de Ramírez es presentada como una “modalidad” más en la lucha por reducir las listas de espera.

“Se le ha abierto a los hospitales la posibilidad de que nos digan qué necesitan y cómo lo quieren ejecutar. Que quede claro, no estamos privatizando, no vamos por esa ruta y si el copago va a ser una de las oportunidades que se le ofrezca a la población, se va a dar.

“No todo el mundo tendrá la oportunidad de tener un dinero extra para ir a la atención privada, ya eso es decisión de cada quien, pero que no se diga que no se brindó como uno de los elementos, pero no es el más importante”, advirtió el gerente médico, quien apenas este lunes asumió el cargo.

El planteamiento de Ramírez es contrario a un pronunciamiento de la Caja emitido en 2018, cuando se descartó instaurar un sistema de copago como la respuesta para garantizar la sostenibilidad financiera del seguro de salud.

Las listas de espera fueron declaradas tema de emergencia por la Junta Directiva de la entidad, el anuncio lo hizo la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, el 24 de mayo, en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno.

Como parte de la estrategia para buscar soluciones, también se intervinieron el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss); la Comisión Técnica de Análisis y Asignación de Especialistas de la Gerencia Médica y la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE).