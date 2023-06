Fallo de Sala IV frena agresión de Gobierno contra CCSS, afirman directores reinstalados

“Esta resolución es muy importante porque frena la agresión del Gobierno de la República a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a sus directores, en contraposición a su ley constitutiva. La institución ocupaba el resguardo de la Sala IV.

Con estas palabras, José Luis Loría Chaves, representante del cooperativismo ante la Junta Directiva de la CCSS, se refirió al fallo del tribunal constitucional que anuló este martes la suspensión emitida en su contra por el Consejo de Gobierno.

La resolución también revoca la suspensión emitida contra Martha Rodríguez González, representante del sindicalismo, y ordena la restitución de los dos en sus puestos.

Ambos fueron suspendidos en diciembre, junto con otros tres directivos de la CCSS, como medida cautelar mientras se desarrolla una investigación en su contra por un supuesto conflicto de intereses en que habrían incurrido por aprobar, en el 2022, un aumento salarial para los empleados de la entidad.

“Esto sienta un precedente para que ningún otro Gobierno intervenga de la forma tan grosera como lo ha hecho este”, aseveró Loría Chaves.

José Luis Loría calificó como un precedente el fallo de la Sala IV que ordena reinstalarlo como directivo de la CCSS. Sostuvo que espera volver a las sesiones de Junta Directiva para revisar las decisiones que se han tomado, en especial en materia de inversiones en infraestructura. Foto: Mayela López (Mayela López)

Por su parte, Rodríguez González sostuvo que con este fallo “se ha hecho justicia”.

“Ahora habrá que analizar otro tipo de cosas. Por ejemplo, qué pasará con todos esos acuerdos que se tomaron en nuestra ausencia y que podrían ser ilegítimos en virtud de que se actuó contra derecho. Estaremos a la espera porque esta resolución es de cumplimiento obligatorio”, aseveró.

En diciembre pasado también fueron suspendidos Maritza Jiménez Aguilar, representante del Solidarismo, Carlos Salazar Vargas, representante del Poder Ejecutivo, pero el fallo de los magistrados no los reincorpora a sus funciones como directivos. Aún no se conoce la sentencia integral.

Jorge Arturo Hernández Castañeda, representante del sector patronal, también fue suspendido en esa ocasión, pero este último presentó la renuncia al puesto días después de la suspensión ordenada por el Consejo de Gobierno.

Conforme a un boletín de la Sala IV, los magistrados emitieron un voto de mayoría, “en defensa del principio de autonomía constitucional de la CCSS” y declararon inconstitucional la suspensión cautelar emitida contra Loría Chaves y Rodríguez González.

Medida controversial Copiado!

José Luis Loría Chaves espera que lo convoquen a sesión pronto. Según dice, la actual Junta no puede sesionar porque los actuales miembros no están legitimados.

“Lo fundamental es que se le respete la autonomía constitucional a la CCSS. Esta es una institución que ha sido exitosa a pesar de sus debilidades y errores. La CCSS sigue siendo una institución muy reconocida, una institución universal y debe ser resguardada”, agregó Loría.

Loría y Rodríguez esperan conocer el voto completo el próximo jueves. “Siendo una orden de la Sala, yo esperaría que la resolución se acate de manera inmediata y que nos convoquen para participar con plenos derechos.

“Sí tengo una preocupación seria: se han tomado decisiones, a mi parecer erróneas, como parar el portafolio de inversiones con inversiones programadas y presupuestadas. Yo llegaré a revisar esa decisión”, agregó Loría.

Los directivos suspendidos José Luis Loría Chaves (izq.), Carlos Salazar Vargas (centro) y Marta Rodríguez González fueron convocados por la Comisión de Control de Ingreso y Gastos de la Asamblea, el 11 de abril pasado. (Captura de pantalla )

Entre los temas a retomar está el fortalecimiento del modelo de atención, con prioridad en las listas de espera.

Por su parte, Martha Rodríguez González recordó que el artículo 8 de la Ley Constitutiva de la CCSS es claro, dijo, en que son inamovibles.

“El Consejo de Gobierno no tenía competencia para una decisión como la que tomó. No conozco la totalidad de lo que dice la Sala, pero el movimiento sindical siempre reiteró que ya tenía una persona nombrada, que lo que hacía el Consejo era un nombramiento ilegítimo y que no iba a nombrar a otra persona, y eso fue lo que hizo.

“El gobierno puso a otra persona a su gusto. La Sala resuelve lo que debía resolverse en resguardo de la autonomía constitutiva de la Caja y lo que establece la ley constitutiva. Todavía hay otros recursos de amparo que tendrá que resolver también, con otros motivos”, dijo Rodríguez.