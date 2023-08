Diputada liberacionista que promueve visita a Rusia no pudo precisar motivo del viaje

Rosaura Méndez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y promotora del viaje de varios legisladores a Rusia, no pudo precisar el objetivo del desplazamiento a una nación que mantiene, desde febrero de 2022, una invasión en Ucrania. Además, como parte de su estrategia geopolítica, envió tropas a Nicaragua.

Este diario consultó a la legisladora la razón del periplo, financiado por el parlamento ruso, pero no logró responder.

– ¿Cuál es el motivo del viaje?

– (Respira profundo) Pues una reunión de los parlamentos, diplomacia parlamentaria.

– ¿Pero con qué objetivo?

– (Vuelve a respirar profundo) Pues... Voy a revisar los documentos y el lunes hacemos... Damos respuesta, mejor.

– Pareciera que ni siquiera usted tiene claro el objetivo del viaje... Copiado!

– No, sí lo tengo claro. Lo que pasa es que usted me llama en un momento en el que estoy en una actividad que no puedo retirarme.

Diputada que promueve viaje a Rusia desconoce razón del periplo

Este viernes 25 de agosto, Ricardo Sancho, presidente del PLN, expresó su molestia al conocer que tres legisladoras verdiblancas aceptaron una invitación del parlamento ruso para asistir, entre el 28 de setiembre y el 2 de octubre del presente año, a un foro sobre Rusia y Latinoamérica.

Según Sancho, aceptar esa invitación podría ser percibida como un respaldo implícito al régimen de Vladimir Putin y un desacuerdo con la búsqueda de la paz que caracterizan al PLN y a Costa Rica.

Méndez se negó a responder si, ante las declaraciones de Sancho, mantendrá su asistencia al foro o cambiará su decisión.

Además de Méndez, los diputados del PLN que dijeron sí al viaje son Kathya Rivera, Alejandra Larios y Óscar Izquierdo. Sin embargo, Izquierdo luego desistió, según publicó el Semanario Universidad. Ese medio de comunicación también informó que Manuel Morales, diputado oficialista y David Segura, de Nueva República, aceptaron la invitación.

Por su parte, Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista, también declinó la participación en la actividad, lo mismo que Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien este sábado dijo que si bien la comitiva se constituyó con buenas intenciones, la mejor decisión es no viajar.

“Desde el PUSC siempre hemos sido vehementes en rechazar los regímenes autoritarios y antidemocráticos que ponen en peligro las libertades y garantías de los ciudadanos, así como aquellos que ejerzan la violencia para atentar contra la paz mundial”, manifestó en Facebook.

Al viaje, según Méndez, también asistirá su sobrina y asesora legislativa, Nazareth Méndez. “Va con un permiso sin goce de salario, no va de paseo”, comentó la congresista al ser cuestionada sobre ese aspecto.

¿Cómo se gestionó la invitación? Copiado!

La legisladora, quien mantiene un vínculo con Rusia porque estudió en ese país décadas atrás, es coordinadora del Grupo Parlamentario de Amigos de Rusia. Por lo tanto, según ella, recibió una invitación que la Embajada de Rusia en Costa Rica envió al presidente del Directorio Legislativo, Rodrigo Arias Sánchez.

También, agregó Méndez, recibió la invitación por medio del agregado comercial de Costa Rica en Rusia. “Todo el mundo quería ir, pero ahora resulta que está complicado”.

Añadió que, en principio, diputados de todas las fracciones aceptaron la invitación, excepto los congresistas del Frente Amplio.

La Nación envió consultas a las diputadas Rivera y Larios, pero al cierre de esta información no habían contestado.

Nazareth Méndez, sobrina y asesora de Rosaura Méndez, rechazó contestar preguntas sobre la visita a Moscú, capital rusa. Argumentó que “por respeto a su jefa” no podía hacer comentarios. Tampoco respondió cuál es el motivo del viaje.

Rosaura Méndez, diputada del Partido Liberación Nacional por la provincia de Cartago, afirmó que el lunes enviará un comunicado de prensa sobre el viaje oficial a Rusia.

Penoso Copiado!

Constantino Urcuyo, politólogo y exdiputado, manifestó que es penoso que legisladores de un país como Costa Rica, sin ejército desde 1949, pacifista, democrático y respetuoso de los Derechos Humanos, acepten una invitación del régimen de Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra.

El 17 de marzo pasado, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de captura contra Putin por presunta deportación forzosa de menores ucranianos desde los territorios ocupados por Rusia.

Putin también arrastra cuestionamientos internacionales por el encarcelamiento de opositores políticos y el asesinato de periodistas. El caso más reconocido es el de Alexei Navalny, principal opositor ruso, condenado a 19 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad por “extremismo”.

“Un diputado costarricense que se precie de los valores de nuestra nacionalidad, de los valores democráticos, de respeto a los Derechos Humanos y de la soberanía de otros países no puede ir a legitimar un régimen de esa naturaleza cruel y criminal”, comentó Urcuyo.

Añadió que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, debería pedirle al diputado oficialista, Manuel Morales, que no vaya a Rusia. También instó a la dirigencia del PUSC a rechazar la invitación.

En enero anterior, Chaves condenó la invasión de Ucrania e, incluso, afirmó que si Costa Rica tuviera tropas armadas las enviaría a defender el terreno ucraniano.