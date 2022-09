Covid-19: ¿Hay que ponerse o no una quinta dosis?

Casi 800.000 personas mayores de 18 años se han colocado la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19 en Costa Rica. Muchas de ellas, están a punto de cumplir ocho semanas de haberla recibido, o quizá acumulan más tiempo.

¿Qué se sabe sobre la pertinencia o no de una quinta dosis? ¿Se mantiene la protección con ese refuerzo por más tiempo? Estas son algunas de las preguntas que se hacen quienes han cumplido con protegerse contra la covid-19, no solo con las tres dosis del esquema completo, sino con la cuarta avalada en Costa Rica como dosis de refuerzo.

Desde inicios de setiembre, ciudadanos de países como Estados Unidos y los europeos tienen a disposición la nueva versión de la vacuna bivalente o híbrida. Ahí, hasta agosto, las personas menores de 50 años, saludables, y que no estaban en primera línea de atención de la pandemia, no tenían recomendado colocarse una cuarta dosis.

Fue hasta inicio de setiembre cuando esa población tuvo acceso a las vacunas bivalentes de Pfizer y Moderna. En Estados Unidos, los mayores de 50 que recibieron su cuarta dosis hace dos o más meses, pueden ahora optar por la bivalente. También, quienes solo tengan dos o tres dosis tienen acceso a la bivalente, y si se la colocan pasarán a tener su esquema de vacunación al día.

Voceros de la farmacéutica Pfizer confirmaron a La Nación, la semana anterior, que las vacunas bivalentes hoy son consideradas como refuerzo. Quienes comienzan de cero van a recibir dos dosis de la original y, en el ideal de los casos, una de bivalente.

Llegará un momento, dijeron, en el que se actualicen “de terceras dosis para arriba” a todos los países a los que les faltan envíos o que renueven contratos.

En mayo anterior, se inició la vacunación con cuarta dosis (refuerzo) en población adulta mayor. (JOHN DURAN)

A casi tres años de vivir en pandemia y cuando las grandes empresas farmacéuticas desarrollan vacunas bivalentes o híbridas contra el SARS-CoV-2, coronavirus responsable de la covid-19, La Nación consultó cuál es la situación en Costa Rica a Rodrigo Marín, de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), del Ministerio de Salud.

El tema está en discusión. De hecho, este jueves, se mantiene en la agenda de la reunión programada por la CNVE, confirmó Marín. El médico explicó que la Comisión, por ahora, no tiene una línea sobre poner una quinta o, incluso, una sexta dosis. “En este momento no hay estudios que avalen, de forma contundente, ni he escuchado de agencia internacional sólida, sobre la aplicación de una quinta dosis o usar una dosis adicional cada cierto tiempo.

“La mayoría de las agencias ahora están hablando de utilizar como refuerzos dosis bivalentes, en las cuales, muy correctamente, utilizan la variantes de Wuhan (ciudad de China donde se detectó el primer caso de covid-19, a finales del 2019), o variante primaria, porque esta vacuna sigue demostrando protección inmensa contra los casos graves, hospitalizaciones y fallecidos”, dijo Marín.

Protección vacunal Copiado!

El último estudio de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos, citado por Marín, le atribuye a los esquemas actuales una protección de un 92% a quienes tienen cuatro dosis contra un 83% para quienes tienen segunda y tercera. “Tener en este momento cuatro dosis garantiza una protección mayor al 90% contra muerte, comparado con los no vacunados”, aseguró.

“Una tercera dosis sigue siendo buena, y una cuarta dosis mucho mejor. Muy pocos hablamos en este momento de una quinta dosis”, reiteró.

Le preguntamos si a más tiempo después de la cuarta dosis baja el nivel de protección contra la infección, una de las dudas más frecuentes entre la población. Según Marín, los estudios que ha revisado indican que la inmunidad “es excelente” con cuatro dosis. “No, la gente no está desprotegida con cuatro”, manifestó.

“Antes, veíamos que ese blindaje (contra la infección) disminuía con las primeras dos dosis. Con la tercera dosis vimos que esa inmunidad estaba reforzada. Con la cuarta dosis vimos su importancia. No hay indicios de que con cuatro dosis disminuyan considerablemente las defensas.

“La protección de vacunas en mayores de 50 años, reduce en un 92% las posibilidades de morir si se tienen cuatro dosis, versus los no vacunados. No importa cuánto tiempo haya transcurrido desde la cuarta dosis. No hay estudios que digan tampoco cuánto bajan las defensas después de cierto tiempo de la cuarta dosis. Con tres y con dos (dosis), (la reducción del riesgo de muerte) es de un 83%”, enfatizó.

“¿Hace falta una quinta dosis? No sé. Porque no hay estudios contundentes que digan que se tenga que poner una cada año o una cada cuatro meses. Eso no está. Lo que sí se sabe es que cuatro dosis es lo ideal, y que el esquema nuestro es de tres para tenerlo completo”, agregó.

Vacuna bivalente en análisis Copiado!

La pertinencia de traer al país las vacunas bivalentes o híbridas contra la covid-19 es un asunto que está en discusión en la CNVE. Rodrigo Marín asegura que Salud está listo para traerla.

“En Costa Rica, las personas que se pusieron la cuarta dosis son muchas y están ávidas de ponerse la quinta, eso lo tengo claro. Pero en este momento no hay autorización de ninguna agencia internacional para una quinta. ¿Cuánto ganamos con traerla? Costa Rica está totalmente abierta a traerla.

“Pero tenemos que pensar para quién va a ser, qué población meta. Tenemos presupuesto y disposición de traerlas prácticamente de inmediato. No es un tema ni de presupuesto ni de vacunas. Es un tema de población meta”, aseguró el médico.

Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con corte al 19 de setiembre, el 86,7% de la población meta a vacunar tiene primera dosis (para ese entonces, faltaban 323.644). La cobertura de segundas dosis alcanza al 81,5% de la población (faltan 265.780), y las terceras dosis apenas cubrían al 50,2% de la población (faltan más de 1,5 millones).

La cobertura para esa fecha era aún menor en cuarta dosis: un 9,3% de la población la pide. Hay que recordar que este refuerzo es voluntario.

Rodrigo Marín reconoció que están trabajando con universidades, hospitales y farmacias, tanto públicos como privados, para incentivar a la población a completar el esquema, que en Costa Rica hoy es de tres dosis, y para convencer a los mayores de 18 años de los múltiples beneficios protectores de la cuarta.

En el horizonte, admitió, está el riesgo de que se venzan cerca de 150.000 dosis en noviembre, y otras 450.000 en enero del 2023. El ritmo de vacunación actual es entre 40.000 y 50.000 dosis semanales, aseguró.

“¿Qué ha pasado aquí? Primero, han bajado las personas disponibles de ponerse la vacuna. La gente ha bajado su percepción del riesgo. Por eso, queremos instar a todo el mundo a vacunarse con la primera, segunda y tercera dosis para menores de 18 años. Y por encima de los 18 años, todo aquel que quiera vacunarse con cuatro, hay disposición de vacuna. Cuatro son mejor que tres, y que tres dosis es el esquema completo en Costa Rica”, reiteró.

“No es solo para evitar que se pierdan (dosis vencidas). Mi preocupación mayor es que no tengamos esquema completo en un montón de personas, que faltan de tercera y cuarta dosis”, dijo.

La próxima semana se iniciará la vacunación de los niños con edades de entre seis meses y menos de cinco años. Hay 300.000 dosis disponibles. Esta es la población que se ha visto más afectada con la última ola de covid-19 y que son los que todavía no estaban protegidos con vacuna para esta enfermedad.