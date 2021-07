Costa Rica niega vacunas contra covid-19 a migrantes en condición irregular

Acnur indica que un enfoque de ‘mi país primero’ no puede funcionar en una pandemia que no conoce fronteras. Por eso, sus colaboradores se esfuerzan por trabajar en esto. Acnur indica que un enfoque de ‘mi país primero’ no puede funcionar en una pandemia que no conoce fronteras. Por eso, sus colaboradores se esfuerzan por trabajar en esto, ya que al incluir a las personas refugiadas en la distribución de vacunas, se mitigan los riesgos asociados a la exclusión y la discriminación. Foto: Acnur