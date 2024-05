Cooperativa de salud de Barva asegura que generaría ahorro de ¢2.000 millones por año a CCSS

La cooperativa que actualmente administra los servicios de atención primaria en salud que reciben 77.000 habitantes de Barva y San Pablo de Heredia, Coopesiba, asegura que está en la capacidad de ahorrar ¢2.000 millones por año a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Coopesiba es una de las cooperativas interesadas en la licitación que impulsa la Caja para contratar los servicios de 138 Ebáis y diez áreas de salud en Escazú, Santa Ana, Pavas, Desamparados 2, San Francisco-San Antonio, Tibás, La Carpio-León XIII, Barva, San Pablo y San Sebastián-Paso Ancho.

La licitación es la 2023LY-000002-0001101142 por ¢178.000 millones anuales cuya adjudicación fue aplazada por la Caja mientras se realiza un nuevo análisis de los precios ofertados ya que la Junta Directiva manifestó dudas sobre su razonabilidad.

El gerente de Coopesiba, Óscar Abellán, alega que es falso que el costo presentado por esta cooperativa sea excesivo si se compara con el presupuesto planteado por la Caja en la licitación.

“Su oferta técnica y económica se apegó al pliego de condiciones que solicitó la institución y superó las evaluaciones técnica y administrativa. No obstante, el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS utilizó una metodología que no conocemos a la hora de hacer el análisis de razonabilidad de precios, dejándonos en un estado de indefensión e inseguridad jurídica porque no estaba contemplada en el pliego de condiciones”, reclamó Abellán.

De acuerdo con la cooperativa, el presupuesto establecido y publicado por la CCSS en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para administrar el Área de Salud de Barva es de más de ¢528 millones al mes. La oferta de la cooperativa fue por ¢368 millones con lo que Coopesiba le ahorraría a la Caja más de ¢160 millones mensuales en ese cantón.

En San Pablo, la CCSS presupuestó poco más de ¢320 millones. La inversión de Coopesiba sería de ¢241 millones, un ahorro de ¢79 millones mensuales, según la cooperativa.

Abellán cuestiona el análisis de la CCSS que, según él, compara el precio del contrato actual con los que corresponden a esta nueva licitación. Abellán califica de “absurda” esta comparación porque, dice, son momentos y condiciones distintas en la prestación de los servicios.

Coopesiba ofrece más horas y refuerzo en personal

El gerente de Coopesiba dice que hay un aumento de 44 a 48 horas contratadas para la consulta externa y un aumento en las plazas de Odontología, Trabajo Social, Nutrición y Enfermería contemplando Vigilancia Epidemiológica, Obstetricia y Centros de Equipos.

Coopesiba da servicios de atención primaria en salud a 77.000 habitantes de Barva y San Pablo, en la provincia de Heredia. Es una de las cooperativas interesadas en ser contratada por la CCSS en la licitación para 138 Ebáis y diez áreas de salud. (Cortesía Coopesiba )

“Rechazamos el análisis de costos porque no hace una comparación global de todos los salarios propuestos por Coopesiba, que permite un ahorro de ¢19 millones por mes solo en ese rubro”, dijo Abellán al reiterar las dudas sobre la metodología que se usó para evaluar la razonabilidad del precio de las ofertas.

Coopesiba indica que propuso una oferta alternativa, que no ha sido conocida, donde amplía horarios vespertinos y los días sábados, y abre un consultorio médico para atender a quienes no pudieron sacar cita. Además, refuerza el personal de Emergencias.

A pesar de lo anterior, para el gerente aún hay esperanza de que el tema pueda ser aclarado con un informe que actualmente elaboran las gerencias Financiera y de Logística de la CCSS, luego de un acuerdo tomado por la Junta Directiva de la CCSS el 11 de mayo para que se hiciera otro análisis. El informe debe estar el 6 de junio.

“Esperamos que prime la razón, la técnica, la ciencia y el derecho en estos resultados. Además, que se reconozca que el estudio de razonabilidad de precios que hizo el Área de Contabilidad de Costos no está ajustado a derecho ni a la técnica. Y que se analice la oferta de Coopesiba sin ningún perjuicio”, enfatizó Abellán.

El 26 de junio es la fecha límite para que la CCSS decida sobre este proceso, pues el 30 de setiembre es la fecha en la vencen los contratos actuales de las cooperativas con la CCSS.

Nota de la redacción: se corrigió la nota a las 2:10 p.m. del 23 de mayo a solicitud de Coopesiba, que aclaró que el ahorro es anual.