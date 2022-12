Condonación de deudas con CCSS: ¿De qué se trata?

La mujer es trabajadora independiente. La crisis por la pandemia y otras circunstancias de su vida le han dificultado pagar las cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Por eso, a pesar del inmenso dolor abdominal que tenía, no acudió a la consulta en el Ebáis.

Varios meses después, terminó en emergencias de un hospital con un diagnóstico de cáncer avanzado, y con facturas que se le acumulan con cada atención que recibe, pues no puede dejar de recibir atención ya que su caso es de vida o muerte.

Ella es una de los tantos trabajadores independientes que no pueden tener acceso a los servicios de salud por su deuda con la Caja. El caso es real y lo cuenta Joseph Ugalde, vocero de la organización Borrón y Cuenta Nueva, una de las cuales presionó para lograr que saliera la ley y ahora el reglamento de la Caja que facilitan la condonación de intereses, multas y recargos a patronos y trabajadores independientes morosos.

El reglamento a la ley 10.232, aprobada por la Asamblea Legislativa el 26 de abril anterior, fue avalado por la Junta Directiva de la CCSS, este 1.° de diciembre. Para entrar en vigor, debe ser publicado en el diario oficial La Gaceta, lo cual podría ocurrir la próxima semana, informó Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la Caja.

CCSS aprueba reglamento para condonar deudas a patronos y trabajadores independientes

Las siguientes son las respuestas que autoridades institucionales dieron a las primeras preguntas que surgen tras la aprobación de la nueva normativa.

– ¿Qué aprobó la Junta Directiva de la CCSS?

– El reglamento de condonación de las deudas a patronos y trabajadores independientes morosos en cuanto intereses, recargos y multas.

– ¿Cuándo entra a regir?

– Cuando se publique en La Gaceta; probablemente el jueves de la próxima semana (8 de diciembre).

– ¿Cuánto dura esa condonación?

– A partir de que el reglamento se publique en La Gaceta cuentan 12 meses. Durante ese tiempo, patronos y trabajadores independientes se podrán acercar a las plataformas de servicios para hacer el trámite. Es un periodo relativamente extenso. Normalmente, las condonaciones duran entre tres y seis meses. En el caso de la Caja va a durar 12 meses en total.

– ¿Quiénes se podrán acoger a esa condonación?

– Hay cuatro grupos:

Patronos y trabajadores independientes con deudas en firme, registradas y contabilizadas en la CCSS.

Patronos y trabajadores independientes que están en un proceso en la inspección y que todavía no han generado una deuda pero que la van a generar en los próximos 12 meses.

Trabajadores independientes que no se han inscrito, mientras lo hagan en los próximos 12 meses y eso genere planillas retroactivas.

Gente con arreglos de pago con la CCSS que están al día.

– ¿Qué es lo que se condona y cómo?

– Lo que se condona son intereses, recargos y multas en aquellas deudas que tengan antigüedades de más de un año a partir de la vigencia del reglamento. Es decir, si el reglamento empieza a regir el 7 de diciembre del 2022, las deudas que van a poder ser sujetas a la condonación son las creadas del 7 de diciembre del 2021 hacia atrás. Las del último año no van a tener esa condición.

– ¿Solo esas deudas entran en el beneficio?

– No solamente van a ser los intereses, recargos y multas de las deudas con la CCSS, sino también las de Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que la CCSS también administra. Esto quiere decir que, si un patrono tiene deudas por ese concepto, también se verá beneficiado con las nuevas condiciones. Esto no cubre al trabajador independiente.

– ¿Cómo se va a aplicar la condonación?

– Hay varias maneras:

Si la persona queda al día se le anulan los intereses, recargos y multas.

Pero si no tiene capacidad para pagar, puede suscribir un convenio de pago con la institución de hasta 60 meses.

Los trabajadores independientes van a poder suscribir convenios de pago sin necesidad de hacer ningún tipo de pago inicial. En los convenios normales, se les pide un 15% o 20% de la deuda. Este no. Además, no van a tener que cubrir los gastos de formalización (alrededor de ¢50.000).

− ¿Cómo funciona el convenio?

– Puede hacer el pago total o a 60 meses, con un convenio. Los que ya están al día porque tienen un convenio o arreglo de pago, pueden pasarse y obtener el beneficio de la condonación. Se les va a separar de la cuenta que tienen de intereses, recargos y multas y se les va a recalcular la nueva deuda.

− ¿Cuándo va a estar disponible el sistema para solicitar la condonación?

– El sistema que va a condonar intereses, recargos y multas va a estar habilitado en tres meses, después de que salga el reglamento en La Gaceta. En una primera etapa, la CCSS va a recibir a patronos y trabajadores independientes que estén interesados en aplicar la condonación cuando el sistema esté habilitado, que no será antes de tres meses.

En cuanto se publique el reglamento en La Gaceta, se pondrá un formulario en el sitio web de la CCSS donde el patrono y el trabajador independiente van a llenar los datos como un interesado en la condonación de intereses, recargos y multas.

– ¿Y cómo se hace para ponerse al día inmediatamente?

– Si quiere ponerse al día y no quiere esperar esos tres meses, se le recomienda suscribir un convenio de pago. Las ventajas de ese convenio de pago es que no tendrá que hacer desembolso inicial y se pone al día. Pero en ese momento todavía va a tener los intereses, recargos y multas porque no se le puede aplicar la condonación. Cuando se cumplan los primeros tres meses, la CCSS le recalculará una cuota nueva para que siga pagando con la condonación ejecutada.

– Ejemplo de un trabajador independiente.

– Una persona que debe ¢415.000 de deuda con intereses de ¢50.000. La deuda total son ¢465.000 Lo que se le va a condenar son los ¢50.000 de intereses, recargos y multas. Los ¢415.000 quedan como principal, y sobre eso es que tiene que pagar o hacer el convenio de pago.

– ¿Cuándo se ejecuta la condonación?

–Al final, la condonación se va a ejecutar el día en que el patrono o el trabajador independiente pague la totalidad. Esos intereses, recargos y multas van a desaparecer cuando en el mes 60 usted le pague a la CCSS la última cuota. Ahí, contablemente, la institución elimina intereses, recargos y multas. Mientras tanto los mantiene en reserva.

– ¿Cuándo van a tener acceso a los servicios de salud sin que se los facturen por morosidad?

– Desde la primera etapa pueden recibir atención médica, en el tanto estén al día. Y para estar al día tienen que suscribir el convenio en los términos planteados arriba. El formulario que se colocará en la web lo que hace es poner un orden en la gestión de los interesados, pero esto no los va a poner al día.

– ¿Cuáles son los plazos que se pueden pedir para la condonación?

– La CCSS tenía originalmente 48 meses y ahora extendió a 60. Si a la persona le conviene 24 meses o 60, así se los dará la CCSS.