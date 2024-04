CCSS recurre a Juzgado de Trabajo para frenar protesta de médicos especialistas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) interpuso, este martes, dos acciones judiciales ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José con el propósito de que se ordene el cese inmediato de la protesta de cerca de 2.500 médicos especialistas, y su incorporación inmediata a sus labores habituales, incluyendo guardias médicas y tiempo extraordinario.

La información trascendió la noche de este martes cuando se cumplen dos días de que los médicos especialistas no laboran tiempo extraordinario como medida de presión para mejorar sus condiciones salariales y laborales. La protesta fue convocada por el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname).

La CCSS informó de que se presentó una solicitud de medida cautelar provisionalísima ante las autoridades judiciales. Adicionalmente, se interpuso una solicitud de orden de reincorporación inmediata a labores de servicios esenciales públicos ante el Juzgado de Trabajo, según lo establecido en el artículo 375 bis del Código de Trabajo.

Ambas gestiones fueron presentadas por la Dirección Jurídica ante el Juzgado de Trabajo, a solicitud de las autoridades de la CCSS. Se tramitan bajo el expediente 24-000478-1178-LA, informó la oficina de prensa de la institución.

LEA MÁS: Cinco respuestas sobre protesta de médicos especialistas en la CCSS

Ambas medidas buscan exigir que alrededor de 2.500 médicos especialistas y residentes (médicos que estudian la especialidad) que apoyan la protesta y dejaron de laborar extras, se pongan a disposición de la CCSS y atiendan lo necesario para garantizar la continuidad del servicio público para el cual fueron contratados, informó la CCSS.

Los servicios de la CCSS empezaron a sentir las consecuencias de la falta de médicos especialistas en tiempo extraordinario. Un hospital como el México (en la foto) se quedó sin anestesiólogos la noche del lunes, entre un grupo importante de profesionales que no laboró tiempo extra. (Albert Marín)

Mario Alberto Quesada, presidente del Siname, manifestó en un audio que estas medidas demuestran la incapacidad de negociar de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.

“El 22 de abril presentó una acción de inconstitucionalidad contra el movimiento. Hasta la fecha, el sindicato no ha sido notificado, lo cual deja entrever que (el recurso) no va a tener arraigo. Preocupa que una exministra de Trabajo no sepa que el empleador como principio no puede obligar a trabajar horas extra”, sostuvo Quesada, quien asegura que el movimiento está a derecho.

Reacción de médicos especialistas a medidas de CCSS ante Juzgado de Trabajo

La Junta Directiva de la CCSS analiza cinco propuestas para mejorar las condiciones salariales y laborales de este grupo de trabajadores. Se espera que un análisis técnico y jurídico sea conocido por los directivos en su sesión de este jueves 4 de abril.

LEA MÁS: Así vivió el Hospital México la falta de especialistas en primer día de protesta sindical

Mientras tanto, el movimiento convocado por Siname se mantiene en pie. Hospitales como el México, se quedaron sin especialistas el primer día del movimiento; entre estos, anestesiólogos, ortopedistas, urólogos y cirujanos reconstructivos.