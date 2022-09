CCSS aumenta base salarial de funcionarios en ¢7.500

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó la noche de este jueves aumentar la base salarial de sus 60.000 funcionarios en ¢7.500 mensuales.

Según la entidad, este aumento se había aprobado a inicios de 2020, pero su aplicación quedó suspendida a causa de la pandemia de covid-19. El aumento será efectivo para lo que resta del año en curso y se hará un pago retroactivo a partir del 1.° de enero de 2020.

“Es un reconocimiento a todos los trabajadores de la institución, que durante estos años han estado al frente de esta crisis sanitaria. Es una forma simbólica de reconocer el esfuerzo de las personas”, manifestó Walter Campos Paniagua, director de Administración y Gestión de Personal de la CCSS.

En algunos casos, el aumento será mayor. Según consta en el Decreto N°42121-MTSS-H-MIDEPLAN, del 17 de diciembre de 2019, quienes ganan ¢300.000 o menos recibirán ¢1.250 más adicionales, para un total de ¢8.750. Quienes ganan entre más de 300.000 y 350.000 recibirán ¢1.000 más, para un aumento de ¢8.500. También, quienes ganan entre ¢350.000 y ¢600.000 recibirán ¢500 adicionales, y quienes ganan entre ¢600.000 y ¢750.000, ¢250 más.

Asimismo, se instruyó no aplicar el aumento salarial para el periodo 2020 a los empleados cuyas remuneraciones totales ordinarias sean iguales o superiores a ¢4 millones.

Según las autoridades de la CCSS, el aumento es un reconocimiento por la atención de la crisis sanitaria. En la imagen, trabajadores del Hospital México. Foto: CCSS

Los aumentos en el sector público están congelados con base en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 2018, según la cual, cuando la condición de endeudamiento sea igual o superior al 60% del producto interno bruto (PIB), es prohibido realizar “incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales” de los funcionarios públicos. Ese es el escenario actual del país.

La CCSS, los bancos y empresas públicas en competencia están exceptuados.

No obstante, el 15 de junio, el presidente Rodrigo Chaves firmó un decreto para aumentar la base salarial de los ministros de ¢1,3 millones a ¢2,6 millones, y el de los viceministros de ¢1,3 millones a ¢2,5 millones al mes. Para la Procuraduría General de la República, el aumento al salario de los jerarcas no es un ajuste por costo de vida, sino que se trata de “revaloraciones distintas” que no están prohibidas la normativa.

En el caso del sector privado, el Consejo Nacional de Salarios acordó un incremento de 1,24% a partir del 1.° de julio del 2022.