“En el 2017 no teníamos una red inalámbrica, el procedimiento de contratación del 2017 no estaba dirigido a alguna marca específica, si mal no recuerdo había tres marcas, tecnología Ruckus, Aruba Hpe y Cisco (...) El proyecto se promovió para dar un servicio de red inalámbrica en el nivel central y no estaba focalizado a una marca específica, tan es así que participaron tres fabricantes distintos, ese procedimiento fue apelado ante la Contraloría General de la República y la Contraloría nos dio la razón”, agregó.