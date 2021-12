Antivacunas infunden miedo en barrios con mentiras sobre dosis contra covid-19 en niños

Este es el panfleto que entregó el colectivo antivacunas en el centro de Puriscal en los últimos días. También ha utilizado esta estrategia en la capital y en zonas rurales como Bagaces de Guanacaste. Foto: cortesía

A pesar del fracaso que han tenido los grupos antivacunas para desincentivar la aplicación de las dosis contra la covid-19 en el país, continúan desinformando sobre el tema en comunidades, como lo relató a La Nación, una madre, vecina de Puriscal, San José.

La mujer contó que cuando estaba por entrar a su hogar, dos hombres que nunca había visto en la zona se acercaron para entregarle un panfleto con información falsa sobre la vacunación contra el virus en niños. El documento comienza con la palabra“alarmante” en mayúsculas y va dirigido a “madres, padres, abuelos, abuelas, tíos y tías”. En la parte inferior lleva el logo de la “Asociación de Profesionales por la Verdad Científica”.

Esta última es la supuesta organización que han utilizado estos grupos para presentar reclamos contra la obligatoriedad de las dosis, los cuales no han tenido éxito. Incluso en el panfleto se agrega el enlace de un grupo de Telegram que usan los integrantes de estos colectivos para asesorar a empleados públicos y privados a enfrentar multas o procesos disciplinarios en sus trabajos por rehusar la inoculación.

Ante la inesperada situación, la madre –quien solicitó reservar su nombre– reclamó que no entiende cómo a este punto de la pandemia haya personas que utilizan recursos para emitir este tipo de desinformaciones. “Me molesta muchísimo que se escuden con el nombre de una supuesta asociación científica porque la gente se cree esas cosas. Yo no sé ni quiénes eran ellos, pero de verdad espero que la gente no les haga caso”, manifestó.

Este diario consultó a autoridades sanitarias, médicas, científicas y legales las aseveraciones que incluyeron los antivacunas en su panfleto, cada una de las cuales fue desmentidad.

Una de las primeras falsedades que menciona el grupo es que “el decreto que obliga la vacunación en niños es inconstitucional”. Ante una consulta de este medio, la Sala Constitucional respondió que “no hay ninguna resolución de la Sala que diga que ese decreto es inconstitucional” y confirmó que la única manera de que un decreto sea “inconstitucional” es por medio de un fallo de los magistrados.

Otra de las mentiras que dice el papel es un supuesto dato de la Dirección de Vigilancia de la Salud sobre que “los niños tienen un sistema inmune fuerte, el 99,96% de los que contraen covid, sobreviven”. Sin embargo, se trata de un dato falso, ya que el Ministerio de Salud respondió a La Nación que nunca ha brindado ese porcentaje y la directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, también cuestionó su veracidad.

“Ciertamente los niños tienen un sistema inmune que es diferente al de los adultos. En algunos casos, los adultos por su experiencia y según la enfermedad tienen ventaja sobre los niños, pero en otros casos los niños, por el hecho de tener un sistema inmune que responde de modo muy vigoroso, tienen ventaja sobre los adultos. Entonces, no se puede hacer generalizaciones porque el sistema inmune responde según el estímulo.

“Además, también es cierto que la covid-19 en términos generales es una enfermedad mucho más benigna en los niños que en los adultos, pero no podemos asegurar que todos los niños sobrevivan a la covid-19 porque no es cierto, hay niños que fallecen. Y en esto no es solo cuestión de sobrevivir, sino de no enfermarse ni enfermar a otros, y de no tener secuelas por una enfermedad que es prevenible”, explicó la doctora.

Los antivacunas también agregan en el panfleto que existen “efectos secundarios graves en niños” por las dosis contra el virus, pero Salud aclaró que en realidad “no se reportan eventos supuestamente atribuibles a la vacunación (esavi) graves en personas menores de edad”.

Por el contrario, argumentó Arguedas, los beneficios de las vacunas en los niños superan los riesgos con creces y sus efectos se mantienen en monitoreo constante.

Desde el inicio de la pandemia, el Hospital de Niños ha atendido 448 niños que enfermaron gravemente por contraer el nuevo coronavirus y requirieron hospitalización (contando solo los que llegaron a este centro médico). De ese total, 88 necesitaron cuidados intensivos y 15 fallecieron. También se han detectado 57 menores con el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a esa enfermedad (MIS-C), que provoca una afección grave en el corazón y ya dejó una muerte.

Para la directora del hospital es muy lamentable que personas que no tienen una formación científica esparzan informaciones falsas sobre las dosis con el fin de lucrar o conseguir algún otro rédito personal. “Hay muchos niños incluso que no requieren hospitalizarse pero que sufren secuelas de la covid-19 a mediano y largo plazo. Secuelas muy variadas: neurológicas, psicológicas y del sistema osteomuscular, entre otras. Entonces, estas secuelas que se han llamado covid-19 prolongado también existen en Pediatría”, agregó.

Otra de las falsedades que comparten los negacionistas es que la vacuna contra covid-19 es "experimental", lo cual también ha sido desmentido en incontables ocasiones por las autoridades sanitarias. (Jose Cordero)

Tergiversan y confunden

El presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, Walter Fernández, también fustigó la acción de estos grupos, como este que se hace llamar “Asociación de Profesionales por la Verdad Científica”.

Para él, es difícil entender cómo hay grupos antivacunas cuando las personas no vacunadas son las que mueren por el virus en un mayor porcentaje en los hospitales. Destacó que la protección contra estos virus es un acto de solidaridad con la sociedad.

“Usar expresiones como ‘verdad científica’ para sostener una posición antivacunas es tergiversar el tema y confundir a la población”, afirmó.

Fernández recordó que si bien toda persona es libre de opinar, la población debe tener acceso a información veraz basada en investigación científica comprobada.

“En el tema de las vacunas, es fundamental escuchar la opinión de los expertos: médicos, virólogos y otros especialistas en salud, donde hay coincidencia, basada en evidencia científica, que las vacunas protegen significativamente contra la enfermedad severa y la muerte”, concluyó el presidente de la Academia al ser consultado por este diario.

Por su parte, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recordó que en virtud del decreto N° 40255-S del 23 de febrero del 2017, existe una obligatoriedad para aplicar a personas menores de edad las vacunas que se encuentran en el esquema básico de vacunación y la vacuna contra la covid-19 ya se encuentra en dicho esquema, como lo ratificó el 5 de noviembre la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE).

“Es por esa razón que los padres, madres o sus representantes tienen la responsabilidad de que sus hijos e hijas se vacunen oportunamente, así como les corresponde a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección velar por la garantía del derecho a la salud y la vida de la niñez y la adolescencia”, indicó la entidad, al subrayar la posibilidad de denunciar a aquellos padres que se nieguen a vacunar a sus hijos.

La institución señaló que durante 2020 recibió 20.016 denuncias por negligencia de salud y hasta septiembre de este año acumuló otras 14.715. Además, resaltó que sabe que la mayor parte de los padres y madres de familia acatan el esquema de vacunas, pero que igual siempre están abiertas las líneas de consulta 1147 y el WhatsApp 8989-1147 para recibir quejas.

“Al PANI, lo que le corresponde es verificar, por parte de profesionales de las oficinas locales, si estamos ante una situación de negligencia de salud, o si lo que se ocupa es orientar al padre o madre de familia sobre la forma en que garantizamos el derecho a la vida y la salud de los niños y niñas. Este es un procedimiento instaurado desde hace muchos años en la institución. Como parte del proceso especial de protección puede dictarse un apercibimiento o una medida de protección de orientación, apoyo y seguimiento a favor de la vacunación de las personas menores de edad y brindar acompañamiento a la familia”, concluyó.

