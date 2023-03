Álvaro Ramos, exjerarca de CCSS: ‘Yo jamás hubiera suspendido la programación de proyectos’

De haber continuado como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos Chaves no hubiera suspendido el portafolio de proyectos de infraestructura y equipamiento, dijo el hoy exjerarca a la comisión legislativa para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, ante la cual compareció la noche de este 14 de marzo.

“Con los números financieros que yo vi y con el análisis del departamento de Planificación, con todos los elementos, yo jamás hubiera suspendido la programación de los proyectos”, respondió Ramos a la pregunta del diputado libecionista Francisco Nicolás.

“Si hubiera seguido, ¿hubiera tomado esa decisión?”, insistió Nicolás. “Nunca, con los números que yo tenía”, contestó Ramos, quien acudió a rendir cuentas sobre el estado financiero de la CCSS.

El exjerarca se refiere a la decisión tomada el 9 de marzo por la actual Junta Directiva, presidida por su sucesora, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, de suspender el portafolio de proyectos en infraestructura y equipamiento en aras de garantizar la sostenibilidad financiera de la CCSS.

Las nuevas autoridades tienen bajo la mira una lista de, al menos, 58 proyectos de los más de 340 de ese portafolio. Explicaron que los someterán a revisión.

El 26 de enero pasado, la comisión de Ingreso y Gasto Públicos, de la Asamblea Legislativa, acordó convocar al exjerarca de la CCSS y a directivos de la institución para que se pronunciaran sobre la situación financiera de la Caja. Ramos Chaves es el primero en acudir a comparecer.

Ramos se refirió a otros temas de relevancia para la CCSS. Los diputados le preguntaron si la institución está o no quebrada, y qué propone para saldar la deuda histórica del Estado con la institución.

Discusión de deuda

El expresidente ejecutivo de la CCSS insiste en que, para él, la institución no está quebrada.

La afirmación la sostiene con base en datos que tenía al momento de su destitución. Según dijo, la CCSS no está en una situación financiera delicada; al menos, no estaba en una situación compleja en el corto plazo, dijo a los diputados.

Para el economista, un tema clave de resolver a nivel de Asamblea Legislativa es la deuda del Estado con la institución. Según dijo, esta asciende a ¢2,6 billones.

Ramos explicó a los diputados que él presentó al presidente Rodrigo Chaves, y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, un plan para pagar esa deuda, que él mismo bautizó como “Plan cumpliendo la promesa”.

Ese plan incluía temas de costos, gestión, credibilidad y la mejora a los activos financieros. Fundamentalmente, dijo Ramos, incluía un compromiso del Estado mediante un diálogo en la Asamblea Legislativa para reformular el diseño que el país tiene de la protección social.

Su propuesta hablaba de pensión universal y de destinar 1,35 puntos del producto interno bruto (PIB) a pagar un servicio de atención primaria universal.

Fue presentado al presidente, a los dos vicepresidentes, al ministro de Hacienda y a la de Salud. También a la diputada oficialista Pilar Cisneros y a la ministra de la Presidencia, Natalia Diaz.

“La reacción de los dos vicepresidentes y de don Nogui (Acosta) fue claramente positiva. La reacción del presidente fue ambigua, pidió ajustes, los hicimos y aún así no fue claro que diera luz verde a esa transformación de la seguridad social”, recordó Álvaro Ramos.

Para el exjerarca, la deuda del Estado con la institución es tan importante que debe ser considerado un tema fundamentalmente político.

“Es responsabilidad de la presidencia ejecutiva y de la Junta Directiva. Para dimensionar cuán en desacuerdo estoy con esa afirmación”, respondió a la diputada, Sofía Guillén. La legisladora del Frente Amplio le preguntó si le parecía normal que Marta Eugenia Esquivel, como presidenta ejecutiva de la Caja, decidiera no cobrar la deuda.

Ramos, además, negó a la frenteamplista recibir presiones del mandatario para no cobrar al Estado.

“La duda que siempre me quedó: El presidente nunca me dijo no lo voy a pagar. Poco después de presentar el plan me destituyó y nombró a alguien que no parece tener el mismo afán del buscar el pago.

“Yo siempre fui claro con el presidente de que (este tema de la deuda) es del Estado con la Caja. No del Ministerio de Hacienda con la Caja. Y le dije que este tema había que traerlo a la Asamblea Legislativa”, reiteró Ramos.

Ramos fue destituido por el presidente Chaves el 17 de setiembre del 2022 por un desacuerdo en torno al aumento salarial retroactivo aprobado por la Junta Directiva para 63.000 empleados.