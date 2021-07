Rescatista de perro en Turrialba: ‘Había que arriesgarse, es un ser vivo y ocupaba ayuda’

“El perro estaba en estado de shock, no entendía nada, ni siquiera estaba consciente de lo que estaba pasando. Estaba hecho un puño, totalmente entumido y tenía demasiado frío.

“Cuando yo lo saqué me empezó a respirar como más agitado, porque casi no podía respirar en medio río. Luego me comenzó a respirar más fuerte cuando yo me lo pegué al cuerpo para calentarlo”.

Ese es el relato de Samir Aguilar Salazar, el joven de 22 años que rescató a un perro que se encontraba atrapado en medio del río Turrialba, en el cantón del mismo nombre, la mañana de este viernes.

Su acción se viralizó en redes sociales luego de que su hermana Isabel publicara el video del salvamento en la página de Facebook de su fundación Apadrinando Colitas, que ayuda a animales de la calles.

El vecino de la comunidad de Los Laureles contó a La Nación que el hecho ocurrió a eso de las 10 a. m., cerca de la estación de Bomberos de la zona.

Aguilar narró que a su hermana le llegó el reporte de un can que se había quedado amarrado en una casa, la cual se inundó parcialmente producto de las fuertes lluvias de las últimas horas.

Cuando se movilizaron para buscar al animal, se percataron de que ya iba río abajo, por lo que no dudaron en acercarse al agua para intentar auxiliarlo. De hecho, aseguró que la corriente lo arrastró por 2 km.

“El perro estaba prensado entre una rama de un árbol muy grande. Aunque el acceso estaba difícil, sí se podía meter uno hasta donde estaba él, pero diay había que arriesgarse, es un ser vivo y ocupaba ayuda.

“Yo sé que era peligroso porque el río está muy crecido. Una cabeza de agua o una piedra floja se lo puede llevar a uno, más que todo por lo dura que estaba la corriente”, reconoció el muchacho.

Samir Aguilar Salazar ama los perros. Dice que merecen toda la ayuda posible, principalmente los de la calle. Acá sale con su mascota. Foto: cortesía

Luego de sacar al animal del agua, narró, lo puso en el suelo para ver si podía caminar, pero este no tenía fuerzas para sostenerse, por lo que prefirió llevarlo alzado hasta un lugar seguro.

“Ya lo tengo en mi casa, lo metí en cobijas y está bien. El dueño ya fue a la Fundación y estuvo hablando con mi hermana, pero el señor ahorita está en emergencia porque se le fue prácticamente media casa al río”, agregó.

El joven señaló que aunque sintió un poco de temor, siempre ha estado comprometido en rescatar animales y conoce muy bien los ríos y tipos de suelos del cantón.

Considera que eso le puede pasar a cualquier animal y no le gustaría que a su perro se lo lleve el río. Sin embargo, dijo, jamás pensó que el video que le tomó su amigo se iba a hacer tan viral.

Muchos más rescatados

Por ahora, aseguró que seguirá cumpliendo sus labores con la Fundación Apadrinando Colitas, pero que necesitan mucha ayuda para concretar las tareas.

“Ahorita estamos con necesidad de cobijas y cadenas porque hay mucho perro suelto, extraviado y mojado, entonces ocupamos ayuda para movilizarlos y ponerlos a salvo.

“En este momento de tragedia yo le diría a la gente que tome conciencia. Todos somos seres vivos y tenemos que ayudarnos, más a la naturaleza y los animales”, subrayó.

Dos de los gatos que rescataron la mañana de este viernes en Turrialba. Foto: cortesía

Isabel Aguilar, creadora de la Fundación, indicó que reciben donaciones vía Sinpe Móvil al número 85359168.

El objetivo de la organización es apadrinar con alimento a los animales necesitados y financiar un refugio que tienen en Turrialba con 33 perros y gatos del cantón.

“Ahorita estamos trabajando fuertemente unas 16 mujeres y nos ayudamos con rifas y donaciones porque también tenemos un comedero público que tiene más de tres años de funcionamiento.

“Desde las 5 p. m. de ayer (jueves) no hemos parado y hemos rescatado más de 13 animalitos, pero también tenemos una compañera que ha logrado rescatar otros 25 y los tiene en su casa resguardados”, comentó.