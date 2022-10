Vicepresidente Stephan Brunner anuncia que es imputado en causa por financiamiento electoral

8:50 a. m.: Vicepresidente Brunner se abstiene a responder sobre posible pago a influenciadores o troles Copiado!

El primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, y la diputada oficialista, Luz Mary Alpízar, se abstuvieron de responder sobre el posible pago a influenciadores de opinión o troles durante la campaña electoral del ahora mandatario Rodrigo Chaves, con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

El tema fue llevado a la comisión investigadora de las finanzas electorales por el diputado Fabricio Alvarado, jefe de la bancada del Partido Nueva República (PNR).

Fabricio Alvarado: Me gustaría saber si su partido financió en campaña a algún denominado influencer o personaje generador de contenido, y si tienen los nombres y los montos, si conocen ese detalle. Aclaro que no estoy criminalizando ese tipo de estrategia, me parece válida y solo quisiera saber si la utilizaron por un tema de transparencia.

Luz Mary Alpízar: Yo me abstengo porque eso está en investigación. Yo desconozco si esos fueron contratos, me abstengo porque eso también debe estar en investigación de lo que eventualmente se utilizó en campaña para los servicios contratados.

Fabricio Alvarado: Finalmente, a propósito de la pregunta que acaba de hacer, hay un personaje ficticio en redes sociales, un troll, llamado Piero Calandrelli, que en el pasado generó contenido para apoyar al PAC y ahora es un importante generador de contenido en favor del Gobierno. El pasado 25 de setiembre un usuario de redes sociales publicó una conversación donde Piero Calandrelli admite que recibe pagos por las conversaciones que realiza. Entonces, quisiera saber si ustedes tienen conocimiento si en la campaña se le hicieron pagos a la persona o personas que administran este personaje.

Stephan Brunner: Debido a que toda la parte de gastos está judicializado también tengo que hacer uso del derecho a abstención.

8:50 a. m.: Presidenta del PPSD afirma que partido no tenía relación con fideicomiso

La diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), afirmó que esta agrupación no tuvo relación alguna con el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual habría captado donaciones y financiado gastos de la campaña del presidente Rodrigo Chaves, en forma paralela, sin que el dinero entrara a las cuentas del PPSD o fuese reportado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Así lo dijo durante la comparecencia del vicepresidente Stephan Brunner.

“Nosotros no tuvimos nada que ver con el fideicomiso”, dijo Alpízar. El diputado Ariel Robles le replicó: “¿Entonces no estaba en lo correcto Rodrigo Chaves cuando dijo que era para el partido?”.

Alpízar dijo: “Eso debería responderlo el señor Rodrigo Chaves, este partido nunca abrió un fideicomiso”.

8:30 a. m.: Brunner rechaza responder preguntas bajo argumento de que es imputado

El primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, se abstuvo hoy de responder preguntas ante los diputados de la Comisión Investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos. Cuando se le pidió juramentarse, en un primer momento rechazó hacerlo bajo el argumento de que sus abogados le recomendaron no prestar juramento por ser parte de un proceso de investigación judicial como imputado.

La presidenta del foro investigadora, Dinorah Barquero, le enfatizó que, si su deseo es abstenerse de responder preguntas, así lo debía indicar en su momento, pero sí debía juramentarse.

Ante las preguntas, Brunner insistió una y otra vez en que haría valer su derecho de abstención.