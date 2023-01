Vicealcaldesa de Flores renuncia al PLN por ‘experiencias lamentables’ con la brecha de género

Melissa Bernini Esquivel, vicealcaldesa del cantón de Flores, le comunicó al Partido Liberación Nacional (PLN) que renuncia a sus filas por “experiencias lamentables” que ha tenido en relación con la brecha de género que, según dice, persiste en la agrupación.

La abogada, de 43 años, comunicó su decisión al Comité Ejecutivo Nacional liberacionista y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el miércoles de la semana pasada, en una carta en la que informa que, pese a abandonar la militancia, se mantendrá su puesto en la Municipalidad de Flores hasta que termine su periodo, el 30 de abril del 2024.

“Hoy decido separarme del partido, decisión que no ha sido fácil, ni es tampoco apresurada, sino que obedece a largas deliberaciones y experiencias lamentables que me han llevado a tomar esta decisión”, dice la misiva.

Bernini confirmó a La Nación su renuncia, aunque declinó dar detalles sobre las situaciones desafortunadas que menciona, en términos generales, en la carta.

“Me he enfrentado a grandes retos como mujer activa en la política; he tenido que buscar, de manera contundente y valiente, la forma de superar la brecha de género existente en nuestro partido y en nuestro país”, escribió en el documento.

En la carta, la funcionaria municipal también hizo referencia a las derrotas del PLN en las últimas tres elecciones presidenciales.

Bernini, abogada de 43 años, es vicealcaldesa de Flores, en Heredia, desde mayo del 2020. (Municipalidad de Flores)

“Lamentablemente, al parecer, las duras lecciones que en los últimos 12 años el PLN ha sentido del electorado no han sido completamente asimiladas y, recientemente, el partido ha dado de nuevo un ejemplo de resistencia a ese cambio necesario en las formas de alcanzar los acuerdos políticos”, escribió.

En la entrevista telefónica con este medio, Bernini se limitó a reiterar que la brecha de género persistente en muchos ámbitos del país y del PLN fue lo que la motivó a dejar el partido.

“Nosotras las mujeres no pedimos ser tratadas diferente a los hombres, ni podemos ser superiores a los hombres, ni podemos estar por encima de los hombres; nosotros sencillamente pedimos ser tratadas igual y tener las mismas oportunidades y las mismas condiciones en cualquier área de la vida”, afirmó la vicealcaldesa del cantón herediano.

Cuando se le consultó si le informó a Eder Ramírez, alcalde de Flores, de su decisión, Bernini respondió que el jerarca municipal se enteró por medio de los chats grupales de WhatsApp en los que ella anunció la noticia.

‘Aspiraciones políticas’ Copiado!

Bernini le comunicó su decisión en persona Ricardo Sancho, presidente de Liberación. Consultado al respecto, el dirigente descartó que en su partido haya barreras o inequidades que perjudiquen a las mujeres. Afirmó que, en su criterio, la vicealcaldesa de Flores renunció a causa de problemas “muy locales” en la alcaldía, ajenos a la agrupación, y de “aspiraciones políticas” políticas personales.

“Si ella sentía algún tipo de limitación sobre su trabajo, hay formas de tratar de resolver en esos casos. También, le ofrecí mi ayuda y la ayuda el partido para eso; me parece que responde a una situación muy interna de la municipalidad que no tiene nada que ver con el partido”, dijo Sancho.

Sobre las supuestas pretensiones políticas de la funcionaria, Sancho dijo que le explicó a ella que en el PLN las oportunidades no se dan de inmediato a los militantes.

“Uno tiene que ganárselas”, dijo.

“Yo lo limitaría a esas dos cosas, a una queja que pudo haber canalizado por otros medios y que nosotros nunca supimos de eso, ni oficialmente ni no oficialmente, y por otro lado a que la señora Bernini tenga aspiraciones políticas que no sé cuáles son, pero que por lo menos a como me lo expresó, considera que tiene una carrera política por delante y siente que mejor la canaliza a través de otro partido”, declaró Sancho.

El presidente liberacionista relató que junto a la exdiputada Isabel Chamorro, intentó convencer a la vicealcaldesa de quedarse en Liberación. Así lo confirmó también la misma Bernini.

“Yo agradezco profundamente al partido, que me permitió tener un aprendizaje realmente invaluable. A lo largo de todos estos años he caminado al lado de personas extraordinarias y valiosísimas. Parte de esas personas me llamaron, me pidieron que reconsiderara, que no renunciara y que lo pensara mejor, pero como dice mi carta, fue una decisión que no fue fácil, ni apresurada, y que llevó mucho tiempo de deliberación y consideración”, afirmó.

Sobre sus responsabilidades como jerarca municipal, afirmó que su expectativa es que nada cambie a raíz de su renuncia al PLN, pese a haber sido electa para el cargo en representación de Liberación Nacional.

“A mí me eligió, a igual que el alcalde, el pueblo, así que yo continúo en mi puesto de vicealcaldesa hasta el último día, considero que aún tengo muchísimo que aportarle al cantón, con mi experiencia y con mi profesionalismo aún tengo mucho por hacer en este año y un par de meses que nos quedan, así que me mantengo y espero que no haya ningún cambio”, dijo Bernini.

La funcionaria afirmó que desde que asumió el cargo, en el 2020, se ha encargado de impulsar programas de empoderamiento y capacitación de mujeres, emprendedurismo, artesanos y adultos mayores, así como de coordinar los procesos de contratación administrativa y el proyecto de infraestructura pluvial cantonal.

La Nación contactó a Ramírez para conocer su versión sobre las circunstancias de la renuncia de la vicealcaldesa a Liberación Nacional. No obstante, al cierre de este artículo, no se obtuvo una respuesta del alcalde.