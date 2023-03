Vanessa Castro fustiga idea de ministro Jorge Torres: ‘No lo puedo concebir, todavía estoy alucinada’

La diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fustigó las declaraciones del ministro de Seguridad, Jorge Torres, quien recomendó a los costarricenses confrotar directamente a los narcotráficantes.

En una intervención este lunes, en el plenario de la Asamblea, la legisladora cuestionó la idea de que la ciudadanía vaya y toque la puerta de los criminales y les digan que se vayan de sus barrios.

“No puedo concebir, todavía estoy totalmente alucinada, de que el ministro de Seguridad dijera que nuestra sociedad domesticada no confronta al narco. Eso es desconocer absolutamente la realidad”, cuestionó la socialcristiana.

Alegó que Torres ni siquiera sabe cuántas comunidades y cuántas personas sufren solas por la inseguridad de su barrio, ni cuántas personas tienen miedo, o a cuántas el crimen les encarga cuidar una AK-47.

“Y se la tienen que cuidar, porque, si no, al día siguiente amanecen muertos. Y todavía el ministro dice que es una sociedad domesticada que no confronta al narco”, reclamó.

En entrevista con La Nación, Torres dijo: “Si al barrio suyo llega alguien y se pone a vender, ¿por qué no ir y tocarle la puerta y decirle ‘aquí en este barrio no se vende’? ¿Porque lo van a matar? No, no va a pasar eso, nunca. Yo fui, dirigí un operativo, me fui con una lancha por Cieneguita”.

“¿Pero si usted se une con la comunidad? ¿Qué pasa? Yo lo he hecho en mi barrio, que es un barrio normal. Llegó un muchacho al frente de mi casa, tenía un acento como colombiano, estaba disparando, yo me le acerqué y le dije ‘¿usted de dónde es?’, me dice ‘soy de Colombia hermano’, y le digo ‘¿por qué dispara aquí?’ y él al otro día se fue del barrio. Claro, se dio cuenta que yo era policía, pero bueno”, dijo Torres.

Ante esas declaraciones de Jorge Torres, Vanessa Castro lo retó a que salga él a confrontar al narco, a la calle, que vaya y hable con todos los que quiera él.

Castro remarcó que el ministro de Seguridad no tiene idea de cuánta gente ya se está organizando en los barrios, en los pueblos y las comunidades, que se levantan solos, sin apoyo policial.

Pero la diputada calificó de irresponsable esa recomendación del ministro, porque “la primera responsabilidad de un gobierno es proteger a sus ciudadanos”.

La socialcristiana dijo que la situación viene en escalada y exigió saber qué está haciendo el Ministerio de Seguridad para que esto no siga sucediendo, cuando hay un homicidio cada 12 horas en el 2023.

“Eso no es una estadística del pasado. ¿Qué están haciendo para que esto no suceda más? ¿Mandando a los vecinos a que confrontemos y salgamos. ¿Tiene idea el ministro lo que es estar en Los Cuadros, en medio de una balacera? Yo quisiera saber, donde las balaceras son de todos los días”, reclamó Castro.

La legisladora relató que, en muchas de las casas que ella ha visitado, las latas de las paredes están llenas de huequitos, y cada huequito es una bala.

“Se atreve él, de manera increíble, a pedir que se enfrente. Que lo enfrente él, como ministro, y que haga algo por la seguridad de este país. Llegó la hora de que este Gobierno haga”, puntualizó.