TSE alza la voz contra reformas electorales impulsadas por diputados

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comunicó este viernes a la Asamblea Legislativa su inconformidad por la decisión de los diputados de avanzar con reformas que ponen en riesgo el sistema electoral de Costa Rica.

El órgano electoral rechazó el proyecto para unificar de nuevo las elecciones municipales con las nacionales (de presidente y diputados), considerado como inconstitucional desde 2022. Además, objetó los planes para:

-Reducir el plazo entre la primera y la segunda ronda electoral

-Exigir el recuento de votos cuando las diferencias sean de determinados tamaños

En la sesión del pasado jueves 22 de febrero, los magistrados también acordaron exponer al Congreso su preocupación por el hecho de que no han avanzado las reformas planteadas por el TSE sobre financiamiento electoral, uso de troles e inscripción de partidos políticos.

“Debemos manifestar nuestra honda preocupación. No solo por el escaso avance de las apremiantes reformas que propusimos, sino, sobre todo, porque se están perfilando como prioritarias iniciativas que, no obstante ser legítimas, en sí mismas son regresivas o, en su conjunto, ponen en grave riesgo el proceso electoral costarricense”, advirtieron los jueces.

El pronunciamiento surgió después de que, el miércoles, los diputados dictaminaron positivamente, en comisión, el proyecto de ley para unir las elecciones municipales con las nacionales, el cual fue aprobado por la Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP), Nueva República (PNR) y la fracción del gobierno de Progreso Social Democrático (PPSD).

“Defendemos la autonomía de las elecciones municipales porque estamos convencidos de que los costarricenses tienen el derecho, no solo de votar, sino a votar de manera informada. Es decir, teniendo el tiempo para discutir los desafíos específicos de cada cantón y para valorar a las personas y las propuestas que tienen para asumir esos cargos. Así se construye democracia, desde abajo, desde la comunidad cantonal, basamento de la gran comunidad nacional que es el país”, manifestaron los magistrados.

En el documento enviado a Rodrigo Arias, diputado presidente del Poder Legislativo, los magistrados agregaron que las justificaciones utilizadas por los diputados para promover la iniciativa no son válidas.

“Las dos razones esgrimidas por la comisión para dar ese paso hacia atrás, aunque comprensibles desde un punto de vista político, carecen de sustento técnico”, indica el oficio.

Los legisladores insisten en que la unificación producirá un ahorro estatal, lo cual no es de recibo para el Tribunal.

El TSE considera que la planificación e impresión de las papeletas para los comicios municipales, unidas a las de las nacionales, produciría una “megaelección” que dispararía el costo de los procesos electorales a montos nunca antes vistos.

“Unificar las elecciones no generaría un ahorro significativo de recursos. Como le hemos detallado al departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el costo de la organización de esa pretendida megaelección (muy superior en electores, partidos, circunscripciones, cargos a elegir y papeletas distintas a las que hacíamos antes de la separación de las elecciones en 1998) se incrementaría exponencialmente”, advirtieron.

Además, desde el TSE, rechazaron que la unificación de procesos promueva la participación, pues la razón por la que los electores no acuden a las urnas es debido al descontento con las propuestas partidistas.

“Tampoco mejorará, necesariamente, la participación en las urnas. Todos los estudios de opinión y comportamiento electoral son consistentes en que, en Costa Rica, las personas no se abstienen porque ir a la escuela del barrio por unos minutos cada dos años les resulte muy trabajoso y preferirían hacerlo cada cuatro. La razón principal de su abstención es que no les atraen las propuestas, ideas y personas que les están ofreciendo los partidos políticos. Y esa valoración, esté o no justificada, no va a cambiar con la unificación de las elecciones”, agregaron.

En un criterio enviado por Eugenia Zamora, presidenta del TSE, a la comisión que discute el plan sobre unificación de elecciones, alertó de que el proyecto es inconstitucional, ya que profundizaría la iniquidad de la contienda, debido al tipo de financiamiento político que utilizarían los partidos nacionales y los cantonales en un proceso unificado.

En el criterio, enviado desde octubre del 2022, el TSE objetó el proyecto e hizo saber a los parlamentarios su negativa, la cual terminó siendo ignorada.

Noticia en desarrollo