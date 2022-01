Si quieren legalizar la marihuana recreativa, que lo hagan, dice Carlos Alvarado

El presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó este miércoles que él no se interpondrá si la intención de los diputados es legalizar la marihuana recreativa en Costa Rica, pero que el proyecto de cannabis medicinal no es la vía para ello.

“Si queremos tener esa discusión, probablemente debemos ir a otro expediente que está en la Asamblea, que es la legalización del consumo recreativo. Eso es entrarle al toro por el cacho, no por atrás, no con mociones metidas al último momento, y hablarle de frente a Costa Rica.

“Yo, no como presidente, porque en campaña no lo prometí, como candidato no lo propuse, pero yo, personalmente, no tengo ningún problema con la discusión en materia del uso recreativo. Pero entonces hagámoslo de frente, abiertamente con Costa Rica”, manifestó Alvarado.

El Poder Ejecutivo objeta, entre otras cosas, que el plan de cannabis medicinal y cáñamo industrial aprobado en el Congreso, permite el autocultivo y autoconsumo de esa planta. No obstante, el mandatario manifestó que desea que el proyecto se convierta en Ley de la República.

Por esa razón, Carlos Alvarado descartó emitir un veto total al decreto legislativo. No obstante, aseguró que enviará “una solución” a la Asamblea Legislativa entre jueves y viernes de esta semana.

Según aseguró, valora junto con su equipo legal la posibilidad de restringir el autocultivo y autoconsumo de cannabis medicinal vía reglamentación. La alternativa es vetar parcialmente el proyecto de ley, para que los diputados apliquen los ajustes señalados por los ministerios de Salud y Seguridad Pública.

“Hay que ver qué es posible y viable políticamente, porque además hay que ver que nuestro periodo se termina en un plazo, yo no quiero patear esa bola. Hay que ver de qué forma se puede corregir, en acuerdo de voluntades entre el Ejecutivo y los diputados”, afirmó Alvarado.

Información en desarrollo.