Sala IV ordena a ministro solucionar abandono de refugio Playa Hermosa-Punta Mala

La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) solucionar el abandono en que se encuentra el refugio Playa Hermosa-Punta Mala, ubicado entre los cantones de Garabito y Parrita, en el Pacífico central.

El Tribunal otorgó 12 meses al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, para dotar de recursos al refugio, a fin de que los funcionarios dispongan de la infraestructura y los suministros necesarios para garantizar la protección de la reserva, en la cual desovan tortugas.

La sentencia también se extiende al exdirector del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Rafael Gutiérrez, pero él renunció al cargo a finales de junio pasado.

“Se advierte que, de no acatar las órdenes dichas, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”, advirtieron los magistrados.

La Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano español en contra del Minae. El recurrente alegó que la reserva se estaba deteriorando, en parte, porque las autoridades no dotan a los guardaparques de los equipos mínimos para enfrentar a invasores que entran en busca de huevos de tortugas y de peces.

“Debido a la inacción y la falta de planificación de las autoridades recurridas, los pocos guardaparques que se mantienen en la reserva se encuentran atados de manos para enfrentar cazadores ilegales que están destruyendo el patrimonio natural del Estado”, alegó el ciudadano español en el recurso de amparo.

La reserva cuenta en tres guardaparques que deben proteger 2.742 hectáreas, de las cuales 82% corresponden a zona marina y 18% a playa, humedales y bosques, según los alegatos incluidos la sentencia.

En el recurso, se alega que el refugio requiere apoyo para levantar infraestructura y contratar a personal. La reserva fue creada mediante el decreto ejecutivo 27210 del 16 de abril de 1998 y ampliada mediante el decreto 33044 en el 2002.

La Sala IV comprobó que el puesto de control del sector de Playa Hermosa está en condiciones inhabilitables, al grado de que los funcionarios debieron ser trasladados al de Punta Mala.

El Tribunal concluyó que “existen suficientes elementos para tener por probado” que el refugio requiere de una intervención urgente, pues fue creado para proteger la tortuga marina del saqueo de nidos y actividades humanas como el avistamiento ilegal de fauna.

Diferentes especies de tortugas

En el refugio Playa Hermosa-Punta Mala desovan, tortugas lora, verde, carey y baula. El Minae contestó a los magistrados que identificaría las principales amenazas de la reserva para protegerla.

“Se observó que la mayor amenaza para los nidos en playa Hermosa fue la extracción ilegal de huevos, representando un 14% del total de nidos perdidos. En el caso de Punta Mala, los nidos saqueados por temporada representan un 7% del total de nidos perdidos y la depredación representó un 4%”, reconoció el exdirector del Sinac en mayo pasado.

En aquel momento, Gutiérrez alegó que, desde hace años, el Minae no puede contratar más personal por los recortes presupuestarios. “Si bien es cierto la cantidad de personal no es la idónea, institucionalmente se han llevado a cabo los esfuerzos para dotar de personal”, alegó.

La Nación consultó al titular del Minae mediante un correo electrónico, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos obtenido respuesta.