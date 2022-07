Chaves se reunió con diputados que tramitan eurobonos

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se reunió con los diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, este martes por la noche, en el Instituto Nacional de Seguros (INS), para solicitar el avance del proyecto de ley de eurobonos.

La cita se realizó un día después de que el mandatario acusó a los legisladores, en un encendido discurso, en Guanacaste, de “jugar chapitas” y les exigió con un tono elevado aprobar la iniciativa legal.

La acusación, que no cayó nada bien entre los congresistas, molestó tanto a Liberación Nacional (PLN) como de Liberal Progresista (PLP) y el Frente Amplio (FA).

En la cita con Chaves, los integrantes del foro económico le plantearon los análisis que están haciendo desde la subcomisión encargada de revisar la propuesta, según explicó Gilberto Campos, del PLP.

“Lo que hablamos fue sobre la urgencia del Ejecutivo de aprobar los eurobonos. Nosotros insistimos en nuestra posición, que necesitamos un compromiso del Gobierno en contención del gasto, ver que el dinero que ingrese por la colocación de los títulos valores va a ser utilizada en reducir el endeudamiento del país”, enfatizó Campos.

El diputado enfatizó que se le aclaró a Rodrigo Chaves sobre el trabajo “con muchísima seriedad” que se hace en Económicos desde que empezó el trabajo en ese foro, hacia finales de mayo.

“Hay proyectos de eurobonos que han durado hasta un año aquí en la Asamblea. Nosotros estamos sacando un informe de subcomisión en tres meses. Ese tipo de cosas era importante hacerlas notar”, acotó.

Campos le dijo al presidente y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que lamentaba las desafortunadas declaraciones que se hicieron en Guanacaste y les puntualizó que requerían de conversar muchísimo más entre ellos.

“Les dije así, con esa transparencia, que parecía que no se hablaban y que es fundamental desde el Gobierno de la República, que no es a través de ese tipo de retórica que se tienden lazos y puentes. Tanto necesita el Ejecutivo de la Asamblea como la Asamblea del Ejecutivo, además de que la Constitución nos exige hacer control político y en eso no vamos a fallar”, apuntó Campos.

Campos negó que se haya alcanzado un acuerdo. Sostuvo que se están recibiendo insumos, tanto desde la Casa Presidencial como a través de las comparecencias que se han hecho hasta el momento, y el análisis que hace la subcomisión que estudia el expediente.

La reunión fue solicitada por Chaves a través de la jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros.

Noticia en desarrollo