Rodrigo Chaves: En el Congreso ‘pareciera haber un montón de defensores de sicarios’

El presidente Rodrigo Chaves afirmó este miércoles que en la Asamblea Legislativa hay un “montón de defensores de sicarios”, como reclamo por la falta de apoyo a las iniciativas de ley presentadas por el gobierno en materia de seguridad y el lento avance de las propuestas consensuadas por los supremos poderes.

“Yo no creo que deban levantarse las garantías constitucionales en Costa Rica, como lo hizo El Salvador. Lo que creo es que debimos haber puesto leyes que permitan, y además, yo no puedo levantar las garantías, tiene que ser el Congreso, y con el montón de defensores de sicarios que pareciera haber ahí, no sé si pasaría”, dijo el mandatario durante su mensaje semanal a la prensa en la Casa Presidencial.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, respaldó las palabras del gobernante. “Sí señor”, se le escucha decir, mientras compartía podio con el jefe de Estado.

La reacción de diputados llegó de inmediato. Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP) y Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reclamaron a Chaves presentar pruebas con nombres y apellidos e incluso llevar el caso, si tiene evidencias, al Ministerio Público.

Chaves fustigó a los legisladores por la falta de apoyo a cinco proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad. De ellos, cuatro cuentan con dictámenes negativos por parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y solo uno fue aprobado por el foro.

En la mayoría de los casos, los congresistas argumentaron que las iniciativas contenían vicios de constitucionalidad.

El expediente 23.690 es el único propuesto por el gobierno que llegó hasta el plenario legislativo. La iniciativa permitiría la intervención de comunicaciones no solo por telefonía fija, móvil, inalámbrica, digital, sino también “por cualquier otro medio tecnológico”.

De igual forma, Chaves fustigó a los parlamentarios, por el lento avance de los 10 proyectos de ley definidos como prioritarios por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en una mesa de trabajo que se creó para evaluar las reformas más necesarias para el sistema judicial.

Un reclamo que también hizo el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, una semana antes. El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) expresó su preocupación, luego de que la Asamblea Legislativa no lograra cumplir con el acuerdo de dedicar la sesión del martes 20 de febrero, para avanzar las iniciativas consensuadas por los supremos poderes.

Todos los expedientes recibieron mociones de algún tipo. Unas fueron propuestas de fondo, que se deben analizar en comisión dictaminadora, y otras de reiteración, que se discuten en el plenario.

Diputados: “Presidente, presente las pruebas”

Eliécer Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, indicó que las palabras del mandatario no son de recibo y le hizo un llamado a presentar pruebas de que existen legisladores que defienden a sicarios.

“Las palabras del presidente no son de recibo. Son imprudentes, injuriosas y en nada contribuyen a construir el ambiente de cooperación entre los poderes de la República que se comprometió a fomentar en la última reunión con jefes de fracción en Casa Presidencial.

“Si el presidente tiene pruebas de que algún diputado sea, en sus palabras, ‘defensor de sicarios’, debería enseñarlas y mencionarlo con nombres y apellidos. De lo contrario, no es más que la venta de humo tóxico a la que nos tiene, tristemente, acostumbrados”, indicó.

De igual forma se pronunció Carlos Felipe García, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“Hablo en nombre de mi fracción, porque si se atreve a hacer una aseveración de esas, que presente las denuncias donde corresponde, con el Ministerio Público, porque mi nombre no lo va a manchar para seguir sosteniendo su popularidad.

“Es un tema que me indigna, cuando este país se cae a pedazos, están matando jueces, matando niños y no tenemos una estrategia real. Si hay sicarios, no me incluya, presidente”, concluyó.

Noticia en desarrollo.