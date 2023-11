Rodrigo Chaves alega que nunca mencionó el nombre de Vilma Ibarra

Rodrigo Chaves, presidente de la República, rechazó haber injuriado o difamado a la periodista Vilma Ibarra, conductora del programa radiofónico Hablando Claro, al alegar que nunca mencionó su nombre.

Ibarra afirmó que, en una conferencia de prensa efectuada el 7 de junio, Chaves la acusó, sin atreverse a decir su nombre, de haber recibido $732.000 para hacerle propaganda a la ampliación de la carretera 32 con un “manejo deficiente”, según una auditoría externa del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que fue declarada confidencial.

Ese día, el presidente mencionó dos veces la frase “hablado claro” y, de inmediato, los troles y páginas afines al político empezaron a decir que se trataba de Vilma Ibarra.

La periodista presentó un recurso de amparo y la Sala IV ordenó al Conavi entregar la auditoría, la cual nunca menciona que la productora radiofónica hubiese recibido $732.000; de hecho, el documento no menciona su nombre.

Lo que el documento expone es que, como parte de la obra, se contrató a una agencia de relaciones públicas, de nombre Interamericana de Comunicación, de la cual Ibarra no es dueña ni accionista. Este despacho facturó cerca de $400.000.

La agencia subcontrató a varias personas para conformar un equipo de comunicación, entre ellos Ibarra.

Rodrigo Chaves: ‘Yo nunca la he mencionado’

“Yo nunca he mencionado, hasta ahora lo voy a mencionar, el nombre de Vilma Ibarra. Nunca. Entonces, no entiendo por qué ella se puso un saco y fue al Colegio de Periodistas diciendo que a mí me faltaba valentía”, señaló Chaves.

El mandatario insistió en plantear interrogantes sobre el uso de los recursos destinados a la asesoría en comunicación, cuestionando si se emplearon para informar a la población cercana a la carretera o para destacar el progreso de las obras.

Añadió que recibió una carta de una agencia de comunicación en la que se mencionaba a Vilma Ibarra y otras cuatro personas como destinatarias de esos fondos extraordinarios. Dijo desconocer a estas cuatro personas.

El presidente también alegó que el Conavi declaró confidencial la auditoría, condición que fue rechazada por la Sala IV, por causa de una denuncia penal presentada por los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, y del Conavi, Mauricio Batalla.

Chaves respaldó el llamado de la diputada oficialista Pilar Cisneros para que Ibarra explique su participación en la asesoría de comunicación, discurso a partir del cual surgieron amenazas de muerte en contra de la periodista de Hablando Claro.

Ibarra alega persecusión

Ante este contexto, la periodista expresó ser víctima de una persecución injustificada y una obsesión por parte de ciertas instancias, al grado de que se ha prohibido a funcionarios asistir a sus entrevistas.

“Ojalá se dediquen a gobernar y dejen de lado las reyertas. El periodo gubernamental es muy corto y los desafíos del país gigantescos, como para que hagamos del amedrentamiento una política pública. Eso resulta inaceptable en democracia”, sañaló Ibarra.

Al final, Chaves le restó importancia al tema. “No entiendo qué es lo que ella reclama y está pensando. Que Dios la acompañe y la bendiga doña Vilma y a todo el periodismo de este país”, manifestó.