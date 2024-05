Rodrigo Arias toma medida para evitar rupturas de cuórum en Asamblea

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, anunció una medida para evitar las rupturas de cuórum en el plenario del Congreso. La medida está relacionada con el uso del llamado “cafetín”, un espacio en donde los diputados suelen encontrarse para negociar.

A partir del próximo lunes, el cafetín será considerado parte del plenario. Los diputados podrán permanecer en este recinto, durante las sesiones, sin que ello implique falta de cuórum.

Según la Constitución Política, el plenario requiere la presencia de al menos 38 congresistas dentro del salón para que se pueda sesionar y que los acuerdos sean válidos.

No puede realizarse ninguna votación si no se cuenta con el cuórum. No obstante, con mucha frecuencia, las sesiones se deben detener por la ausencia de diputados.

Cada vez que se da una ruptura, el presidente legislativo habilita un periodo de cinco minutos para que se reconfigure el cuórum, según lo establecido en el Reglamento legislativo. Los diputados ausentes tienen la costumbre de esperar los cinco minutos para regresar, pero si el plazo se cumple y no hay al menos en el plenario, la sesión debe cancelarse.

Con la decisión de integrar el cafetín, se pretende agilizar las sesiones. Sin embargo, Arias enfatizó que esta se trata de una medida temporal.

Antes de iniciar labores en el nuevo edificio legislativo, en octubre del 2021, el antiguo plenario sí permitía que se contara a los diputados que estaban en la cafetería adjunta como parte del cuórum. El problema es que, en el nuevo edificio, el cafetín está algo separado del plenario, por lo que se requería de más personal para contar el ingreso y salida de diputados del espacio autorizado para la sesión.

El jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, recordó que esta petición se hizo a la luz de las negociaciones para la elección del Directorio, el 1.º de mayo. “Me parece que recoge el sentimiento expresado en distintos momentos, con el afán de que podamos ser más eficientes. Es una medida planteada desde hace algunos días, una medida correcta”, indicó el liberacionista.

Por su parte, el subjefe del oficialismo, Daniel Vargas, insistió en la propuesta que le había hecho al Directorio de considerar “tecnología de radiofrecuencia para los ingresos y salidas del plenario”.

“Creo que eso facilitaría sobremanera quiénes están presentes y si tenemos cuórum o no. Ya existe tecnología para eso, ya lo había sugerido. No se trata de controlar dónde anda la gente, sino de llevar una contabilidad certera de quiénes están dentro y quiénes fuera, lo que le facilitaría a la presidencia saber si se puede proceder con una votación o no”, indicó Vargas.

Rodrigo Arias confirmó que, debido a que el fideicomiso BCR/Asamblea es el propietario del edificio, se está coordinando la contratación de una empresa que proporcione esa tecnología.

Mientras tanto, Pilar Cisneros, jefa de Progreso Social Democrático (PPSD), se quejó de que varios diputados entran a la sesión plenaria, se loguean en el sistema de registro y se van prácticamente durante toda las tres horas de la sesión. Enfatizó que, desde el inicio de este periodo, sugirió esa tecnología, pero la contratación no ha avanzado.

El jefe del Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas, recordó que parte de la negociación de su partido con Arias fue precisamente que se tomaran medidas contra las rupturas del cuórum. “Si sumamos tecnología, el PLP ve con muy buenos ojos que esto funcione”, indicó.