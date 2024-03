Rodrigo Arias se reúne con Vanessa Castro en medio de negociaciones para el 1.º de mayo

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, sostiene este martes una reunión con la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en medio de las negociaciones de cara a la elección del nuevo Directorio del Congreso, el próximo 1.º de mayo.

La reunión se realiza en el despacho de la presidencia legislativa, donde ambos diputados aprovecharon la ocasión para almorzar, según la invitación que Arias le cursó a Castro semanas atrás.

En breves palabras a los periodistas, el parlamentario de Liberación Nacional (PLN) recordó que él ya había conversado con la socialcristiana el 27 de diciembre pasado, donde tanto de la aspiración de ella a la presidencia legislativa, como la de él a buscar la reelección.

Arias enfatizó que, cuando pactaron el almuerzo, aún no estaban varios temas sobre la mesa, entre ellos la denuncia de Castro por las gestiones que hizo Rodrigo Chaves para que ella perdiera un contrato laboral como profesional liberal que tuvo por 18 años con un canal de televisión.

Por su parte, Vanessa Castro dijo que ella mantiene buena relación con Arias, además de que tratarían varios temas, sin enfatizar en cuáles.

“La idea es conversar un ratito con ella. Hay varios temas que, cuando hicimos la invitación, no estaban sobre la mesa. Ahora hay cosas nuevas, que pasan. Creo que tenemos la suficiente confianza y madurez para abordar todos los temas.

“La aspiración de doña Vanessa a la presidencia no es nueva. Estamos en una democracia, y somos compañeros diputados, ella en un partido y yo en otro, pero eso no significa que no podamos conversar con mucho respeto”, comentó Arias.

