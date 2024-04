Rodrigo Arias consolida 25 votos en su carrera por reelegirse como presidente legislativo

Con el apoyo del fabricismo y de la diputada independiente María Marta Padilla, el liberacionista Rodrigo Arias Sánchez consolidó este martes al menos 25 votos en su carrera por la reelección como presidente del Congreso y puso en jaque a su mayor contrincante, el socialcristiano Horacio Alvarado.

Por el momento, la contabilidad oficial de Arias de cara a la elección del próximo 1.° de mayo marcha de la siguiente forma: 17 votos del Partido Liberación Nacional (PLN), siete del Partido Nueva República (PRN) y uno de la independiente Padilla.

Arias está esforzándose por lograr el apoyo de las legisladoras Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y de Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), para alcanzar los 29 votos necesarios para mantenerse en la presidencia para la tercera legislatura.

También está por verse qué posición tomarán al final los verdiblancos Montserrat Ruiz y Gilberth Jiménez, quienes de momento mantienen distancia respecto a la reelección de Arias. De hecho, Jiménez expresó su interés en aspirar al máximo cargo del Congreso.

En la acera del frente, la decisión de Nueva República asestó un duro golpe al bloque de oposición que apoyaba a Horacio Alvarado y, en particular, al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que corre el riesgo de perder el cargo que ha tenido dos años en el Directorio: la primera secretaría.

A ese puesto aspiran Melina Ajoy, quien ya lo ocupó el primer año, así como Vanessa Castro y Carlos Andrés Robles, todos ellos del grupo que apoyaba a Carlos Felipe García para jefe de la Unidad, pero que quedaron molestos luego de que una mayoría se inclinara por María Marta Carballo para esa vocería.

Vanessa Castro y Carlos Felipe García confirmaron a La Nación que aún no definen si votarán o no por Rodrigo Arias; pero tampoco han dado su apoyo a Horacio Alvarado.

Mientras tanto, Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), reiteró que mantiene el respaldo hacia la candidatura de Alvarado. Dijo estar seguro de que el gobierno de Rodrigo Chaves está, de alguna forma, detrás del pacto entre el PLN y Nueva República.

No obstante, su exigencia de dejar por fuera al oficialismo de una eventual fórmula de oposición reduce las posibilidades de sumar los votos requeridos. Feinzaig puso ese requisito luego de los ataques lanzados por el mandatario contra dos diputados del PLN y la contralora general de la República, Marta Acosta.

Por su parte, Pilar Cisneros, jefa del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), se desentendió de las negociaciones que se están dando entre sus potenciales aliados y el PLN, y alegó que tomarán una decisión sobre el Directorio en el momento oportuno.

“Si Rodrigo Arias Sánchez dijo que no contaba con la fracción oficialista, diay no, entonces es evidente que para ese lado no vamos. Nosotros nunca peleamos por puestos. Ustedes vieron lo que dijo ayer don Rodrigo, que ni necesitaba ni contaba con los votos oficialistas. ¿Por qué? No sé”, dijo.

Mientras tanto, el Frente Amplio (FA) mantiene su decisión de no apoyar la reelección de Arias y su apertura para negociar un verdadero Directorio de oposición que dialogue y construya.

