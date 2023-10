Roberto Vargas Calderón: ‘¿Por qué voy a renunciar a Aquí Costa Rica Manda?

El empresario Roberto Vargas Calderón, investigado por la Fiscalía por presunto lavado de dinero, dijo hace unos meses que renunciaría al partido político Aquí Costa Rica Manda (ACRM), mientras arreglaba su situación judicial.

No obstante, después de conocerse que tuvo una participación destacada en la Asamblea Nacional donde la agrupación ratificó a sus candidatos a alcalde para el 2024, el empresario cambió la versión. El siguiente es un intercambio de preguntas y respuestas con él:

– En la Asamblea donde ustedes recibieron el apoyo de nueve diputados oficialistas, el presidente del partido, Federico Cruz, dijo que usted se iba apartar hasta arreglar su situación (judicial), pero vemos que usted sigue siendo asambleísta.

–Yo renuncié a postularme a algún puesto en las elecciones municipales.

- ¿Nunca renunció al partido ni a ser asambleísta?

– No, Dios guarde ¿Por qué voy a renunciar? Le repito, ¿acaso yo cometí algún tipo de delito o algo similar?

– Usted nos dijo en mayo que se iba apartar del partido mientras solucionaba su situación y luego Federico Cruz lo dijo en dos ocasiones, en esa asamblea y luego en una entrevista con el Semanario Universidad.

– Sí mi hermano, pero quizás no supo explicarlo o no supieron entenderlo. Yo me aparté de lo que yo tenía planificado que era participar como candidato en una papeleta y me dijeron que no, hasta que yo no tuviera aclarado eso, aunque no sé qué tengo que aclarar yo no tengo nada que aclarar si a mí nunca me acusaron de nada.

– ¿Usted aspiraba a ser candidato en las municipales del próximo año?

– Sí, en Guácimo (Limón), donde yo viví 20 años, la idea era participar como candidato.

Roberto Vargas Calderón es delegado por Limón del partido Aquí Costa Rica Manda. Foto tomada de publicación de ameliarueda.com

– Hay descontento en algunos miembros del partido que denuncian que ganaron las asambleas cantonales y que ustedes, en la Asamblea Nacional, no los escogieron a ellos ¿Qué fue lo que pasó en la asamblea de ACRM?

– La Asamblea fue un gran éxito, creo que ACRM es la única agrupación política en Costa Rica que hizo un proceso completamente transparente, democrático, donde se le dio el derecho a participar a todo el mundo. Ahora, es lógico que, en un proceso democrático, haya gente inconforme porque no quedó finalmente.

“Ahora, cuando usted me dice que hay gente que quedó nominada en la Asamblea Cantonal y no así en la Asamblea nacional, le puedo decir que lo que sucedió es que los reglamentos y estatutos del partido establecen claramente que el proceso cantonal es un primer paso y la Asamblea Nacional al final revisa quiénes son las personas que ganaron.

“Es como un ente fiscalizador de ver de que las personas que van no hayan tenido problemas de corrupción y no solo eso, sino también gente que sea afín a la ideología de la agrupación”.

– ¿Hubo gente vetada por corrupción?

– Hay muchas cosas que no se conocen. Yo sé que, de 84 cantones, creo que quedaron cinco o siete inconformes por no haber sido electos en la Nacional. Algunas no fueron electas no solo porque hayan tenido o no problemas de corrupción; en cierto momento, en el proceso se aprobaron algunos acuerdos en asambleas anteriores como, por ejemplo, donde encontramos que había candidatos que fueron candidatos en otros partidos en los últimos 10 años, esa gente se iba apartar.

– ¿No podían ser candidatos?

– Sí, no es tanto por temas de corrupción, sino que se habían tomado acuerdos de ese tipo. Personas que habían estado de candidatos a alcaldes en otros partidos tradicionales no iban a ser tomados en cuenta.

– ¿Cuál fue su papel en la asamblea?

– El mismo que todos los asambleístas. Yo había renunciado a participar en el proceso municipal, yo había presentado la carta de renuncia. Yo dije que no iba a aspirar en ningún momento a un puesto en las municipales hasta tanto no pasara esta bulla que han hecho ahí porque, como yo les dije a ustedes en mayo, y les pedí que publicaran la verdad del tema mío.

- A propósito de que toca ese tema, ¿ya arregló su situación con la Fiscalía?

– No tengo nada que arreglar. Yo soy dueño de varios negocios. Tenía una fábrica de licores, una planta de (empaque) de plátanos fritos, una para vender vehículos.

“En un momento, por un negocio que se hizo por la venta de un vehículo, yo voy con un dinero en el carro, lo llevo así donde van las palancas, yo no llevo nada escondido y me paran en un retén y me preguntan: ‘¿qué lleva ahí?’. ‘Dinero’, respondo yo. ‘¿Cuánto?’, me preguntan. ‘¢8 millones’, respondo.

“Y me dicen ‘¿tiene documentos?’. ‘Sí, claro’, pero, para no alargarte la historia, el procedimiento es que el oficial de Seguridad Pública te lleva a la Fiscalía; a mí me llevaron a la Fiscalía, me regresaron las armas que hemos andado toda la vida mi chofer y yo, porque a como está este país, no hay otra forma desgraciadamente; nos regresaron las armas, nos regresaron el carro, presentamos el documento del banco donde se había retirado el efectivo y ya nos mandaron para la casa y nunca fui acusado de nada hoy en día.

“Al día de hoy, nunca me han acusado de nada porque yo presenté todo y todo estaba en regla; sin embargo, han agarrado eso para hacer un festín conmigo.

– Lo que se ha dicho es que usted es investigado por lavado de dinero porque es efectivamente lo que ha dicho la Fiscalía.

– Siempre que hablan de mí ponen eso. A mí nunca me acusaron de nada, no hay nada firme ni nada. ¿De qué me pueden acusar si yo llevé los documentos sobre el dinero?