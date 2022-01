Respuesta de Lineth Saborío causa perplejidad

Respuestas de Lineth Saborío, candidata del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), este lunes, se caracterizaron por ser confusas y poco claras, pese a que las preguntas exigían respuestas puntuales.

La situación fue más evidente en la respuesta que Saborío pronunció cuando Natalia Díaz, aspirante del Partido Unidos Podemos, la increpó por la falta de claridad en sus posiciones con respecto a temas de interés nacional.

“¿A qué se debe su falta de posiciones claras y concretas sobre los principales temas urgentes del país?”, le preguntó Díaz.

Saborío respondió: “Yo no soy una persona que no tenga posiciones claras, sino al contrario, lo que pasa es que en ocasiones, y en esto sí disto mucho, piensan las personas que con solo el hecho de asumir una candidatura parece que desde ya, y como si fuera propio lo que es del Estado, se quieren tomar determinaciones y resulta que las instituciones, por ejemplo, y mucho de eso no digo sí o no digo no y digo que voy a revisar en esos primeros 100 días”.

El candidato del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, también la cuestionó por no detallar sus planes para la reforma del Estado que anunció, en caso de quedar electa. Feinzaig le señaló que su propuesta es en realidad un “cheque en blanco”.

Saborío además fue poco clara en sus propuestas sobre acceso al Internet y construcción de obra pública, con respuestas que no permiten conocer en detalle ni el qué ni el cómo.

Por ejemplo, en conectividad, mientras otros candidatos propusieron retomar las frecuencias para la construcción de la red 5G, la candidata del PUSC habló de un diálogo para la reforma educativa.

“Necesitamos las empresas públicas y también las instituciones absolutamente articuladas con un norte muy claro, tenemos que llevarlo (Internet) a todas las regiones del país buscando la igualdad, colocando al ser humano al centro de nuestras agendas”, dijo Saborío.

En cuanto a sus acciones para el desarrollo de obra pública, la candidata respondió:

“La obra pública tenemos que realizarla, que tiene que ser una obra pública, lógicamente dentro de un proceso, de una serie de actos procedimentales que se van realizando y que tienen que ser transparentes, para eso lo que tenemos que hacer es cumplir con el ordenamiento jurídico y por otro hacer ciertas variaciones como por ejemplo el que pueda ampliarse constantemente las obras y el costo de estas”.